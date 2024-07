Le offerte di lavoro negli Stati Uniti sono aumentate inaspettatamente a maggio, riflettendo un mercato del lavoro ancora resiliente

CNN

Il numero di posti di lavoro disponibili negli Stati Uniti è aumentato inaspettatamente a maggio, indicando… Flessibilità continua Nel mercato del lavoro nazionale.

Le offerte di lavoro sono salite a 8,14 milioni nel mese di maggio Ad aprile è stato rivisto al ribasso a 7,91 milionisecondo l’ultimo rapporto sulle opportunità di lavoro e sul turnover del lavoro pubblicato martedì dal Bureau of Labor Statistics.

Secondo le stime di consenso di FactSet, gli economisti si aspettavano che i posti di lavoro aperti scendessero a 7,91 milioni.

Nonostante l’aumento del numero di posti di lavoro offerti, che può essere… Completamente volubile, Il rapporto JOLTS di maggio è stato eccezionale Evento significativo per il mercato del lavoro statunitense: il rapporto tra posti di lavoro vacanti e disoccupati è sceso a 1,22 posti di lavoro disponibili per persona in cerca di lavoro, corrispondente al numero osservato nel febbraio 2020, un mese prima che i blocchi pandemici sconvolgessero l’economia globale.

Questo rapporto ha avuto una tendenza costantemente al ribasso da quando ha raggiunto il livello record di 2,0 Nel marzo 2022Vengono visualizzati i dati JOLTS.

“Il rapporto è un altro segnale che il mercato del lavoro si sta stabilizzando”, ha detto martedì in una dichiarazione Robert Frick, economista della Navy Federal Credit Union. “Finora non ci sono segnali che la crescita dell’occupazione rallenterà quest’anno, così come gli acquisti dei consumatori il potere continuerà.” “In aumento e l’espansione appare forte.”

Altre misure destagionalizzate del turnover del lavoro hanno mostrato una continua stabilità nel mercato del lavoro statunitense, che ha gradualmente rallentato negli ultimi mesi pur rimanendo storicamente forte.

Il numero delle nomine stimate è salito a 5,76 milioni dai 5,62 milioni di aprile; Licenziamenti e licenziamenti sono saliti a 1,65 milioni a maggio, da 1,54 milioni; Mentre il numero delle dimissioni volontarie è salito da 3,45 milioni a 3,46 milioni.

Mentre i tassi di occupazione e di apertura di posti di lavoro (come percentuale dell’occupazione totale) sono aumentati a maggio, il tasso di dimissioni e il tasso di licenziamento sono rimasti invariati.

Gli economisti hanno monitorato da vicino il tasso di abbandono – che è rimasto stabile al 2,2% per sette mesi consecutivi – perché serve come segnale che i lavoratori sono pronti a testare il mercato del lavoro. Quando le persone cambiano lavoro, ciò è solitamente associato a un aumento dei salari, che può rendere difficile il controllo dell’inflazione.

Secondo il rapporto, gli aumenti salariali per i lavoratori che cambiano lavoro sono diminuiti significativamente dal periodo del “Great Quit”. Ad una recente analisi Dalla Banca d’America.

Gli economisti hanno analizzato i dati interni dei clienti e hanno scoperto che gli aumenti salariali medi sono circa la metà di quelli registrati durante il culmine dei cambiamenti di lavoro dell’era della pandemia.

In effetti, gli aumenti salariali medi sono leggermente inferiori ai livelli del 2019, ha detto alla CNN David Tinsley, capo economista del Bank of America Institute.

“Le persone continuano a spostarsi da un lavoro all’altro a un ritmo leggermente più veloce rispetto a prima della pandemia… ma gli aumenti salariali che ottengono quando fanno questi spostamenti sono leggermente inferiori”, ha affermato. “Ciò suggerisce che il pendolo ha oscillato un po’ a favore delle aziende e in direzione opposta ai lavoratori”.

Il mercato del lavoro sembra essere a un bivio, ha scritto Nick Bunker, capo della ricerca economica presso Indeed Hiring Lab, in un commento pubblicato martedì.

“La frase ‘piccolo cambiamento’ è stata ripetuta almeno sei volte nel comunicato JOLTS di maggio, e quasi tutti i principali indicatori monitorati hanno mostrato movimenti limitati ed evidenti, sia al rialzo che al ribasso”, ha scritto Bunker. “Questa stabilità a breve termine è una buona cosa, ma resta la questione se questo periodo di calma potrà continuare o se ci sono tempi più turbolenti all’orizzonte”.

Ha aggiunto: “L’attuale livello di opportunità di lavoro è coerente con un mercato sano, sostenibile ed equilibrato, ma qualsiasi continuo calo al di sotto di questi livelli attuali diventerà più preoccupante”.

Potrebbe volerci Ridurre il tasso di interesse Ha aggiunto che questo mira a garantire che la domanda di lavoratori da parte dei datori di lavoro non diminuisca in modo significativo.

I funzionari della Federal Reserve americana credono ancora ampiamente che il mercato del lavoro rimanga su basi solide, il che consente alla Fed di mantenere comodamente i tassi di interesse al livello più alto degli ultimi 23 anni mentre attendono ulteriori prove che l’inflazione è sotto controllo.

Ma alcuni funzionari della Fed hanno notato che il mercato del lavoro ha recentemente perso slancio, e non è in gran parte chiaro se continuerà a mantenersi stabile o si indebolirà ulteriormente.

“Se le assunzioni iniziano a crollare o se l’economia inizia a indebolirsi, cosa di cui ho visto alcuni segnali di allarme, allora bisogna bilanciare tutto ciò con i progressi che accadranno”, ha detto martedì a Bloomberg Television il presidente della Fed di Chicago, Austin Goolsbee, durante una conferenza stampa. conferenza ospitata dalla Banca Centrale Europea a Sintra, Portogallo È stato raggiunto in termini di prezzi.

“Il tasso di disoccupazione è ancora molto basso, ma è in aumento”, ha detto.

A maggio, il tasso di disoccupazione statunitense è salito al 4%, un tasso che non si vedeva da gennaio 2022. Tuttavia, la crescita occupazionale è rimasta forte a maggio, con un guadagno netto stimato di 272.000 posti di lavoro.

Gli economisti si aspettano in gran parte un rallentamento del ritmo di creazione di posti di lavoro a giugno. A partire da martedì, le stime di consenso di FactSet indicano un guadagno netto di 189.000 posti di lavoro.

Le prime richieste di indennità di disoccupazione (che fungono da proxy per i licenziamenti) sono aumentate nelle ultime settimane, raggiungendo le medie pre-pandemia.

“I tassi di disoccupazione sono ancora bassi, storicamente, ma sono alti tra maggio e giugno, quindi pensiamo che potremmo vedere un rallentamento nella crescita dell’occupazione durante il mese”, ha detto alla CNN in un’intervista Marissa Di Natale, capo economista del lavoro di Moody’s Analytics. .

Il Bureau of Labor Statistics pubblicherà il suo ultimo rapporto sull’occupazione venerdì alle 8:30 ET.