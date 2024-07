Scelte del Draft MLB 2024: voti del primo giorno e analisi da parte della squadra dal vivo | Notizie, punteggi, highlights, statistiche e voci

Primo turno (n. 17 assoluto): Braylon Payne, OF, Elkins HS (TX)

Payne ha più di tre strumenti con velocità d’élite, un guanto eccezionale al centro dell’area centrale e un battitore solido che gli conferisce un profilo da alzatore di prim’ordine. La sua velocità della mazza e la proiezione del resto del corpo sul suo telaio da 6’2″, 186 libbre, significano che potrebbe esserci un po’ di potenza in arrivo, ma ha un percorso di swing piatto e non sarà un tipo da 10-12 homer. Questo è perché usa bene la sua velocità e la sua forza lo saprà

Data la sua posizione prevista al draft, questo è sicuramente un accordo di fondo, quindi il voto qui sarà legato a ciò che faranno con la scelta successiva. Payne ha un tre strumenti giocabile e si adatta al tipo di giocatore atletico e stupido che i Brewers spesso prendono di mira.

Equilibrio Turno A (Totale n. 34): Blake Burke, 1B, Tennessee

Burke ha segnato .379/.449/.702 con 30 doppi, 20 fuoricampo e 61 RBI in 72 partite questa primavera per i campioni delle College World Series, e ha ottenuto una serie di 31 vittorie consecutive che hanno stabilito il record scolastico del Tennessee. Il picchiatore da 6’3 pollici e 240 libbre ha la migliore potenza pura della classe 2024 e, poiché non fornirà molto valore secondario sul campo o sulla base, il suo pop mancino potrebbe essere il suo biglietto per il grande leghe.

Burke è più di un picchiatore tutto o niente con un solido strumento di colpo e potrebbe intrufolarsi al primo round. Complessivamente no. Non ha necessariamente molto senso raggiungere i 17 anni, ma alla fine troveranno un modo per spendere quei risparmi. READ Pronostici sulla classifica dei playoff del College Football: i 25 migliori pronostici guidati dalla Georgia

Secondo turno (totale 57): Bryce McCage, RHP, Pennington School (NJ)

McKeage è riuscito a scalare le classifiche con un’impressionante stagione junior nei ranghi di preparazione del New Jersey, e un solido lavoro nel circuito di vetrina ha consolidato il suo status di uno dei migliori lanciatori di preparazione degli stati con clima freddo. Il destriero da 6’4″, 210 libbre continua a funzionare fino alla metà degli anni ’90 e mostra una buona sensazione per lo slider. Un cambio migliorato e un comando più affidabile sono la chiave per sbloccare il suo vantaggio.

McGage è probabilmente il miglior candidato che i Brewers hanno scelto oggi, quindi prendilo per quello che vale. Ingaggiarlo costerebbe più del valore dello slot, ma hanno già messo in fila i loro risparmi.

Bilancio Turno B (Totale n. 67): Chris Levonas, RHP, Christian Brothers HS (NJ)

Uno dei leader di un talentuoso gruppo di produttori di armi del New Jersey questa primavera, Levonas ha materiale elettrico e il resto della proiezione nel suo telaio da 6’2″, 170 libbre. Può colpire 96 mph con la sua palla veloce e far girare una coppia di velocità di rotazione uniche di oltre 3.000 giri al minuto sulle palle, il mitigatore è rischioso a causa della sua consegna e del comando irregolare, ma le sue cose giocheranno al livello successivo in qualche modo.