Bitcoin punta a 72.300$: la liquidazione potrà fermare il suo movimento verso ATH?

Il prezzo del Bitcoin è aumentato di oltre il 12% negli ultimi sette giorni.

I parametri indicano che BTC potrebbe diventare ribassista anche prima di ripetere il test del suo massimo storico.

Bitcoin [BTC] La criptovaluta è finalmente entrata nel suo percorso verso la ripresa dopo aver superato il livello di resistenza psicologica di 60.000 dollari. Il suo aumento di prezzo indica un nuovo test del suo massimo storico nei prossimi giorni.

Tuttavia, la moneta dovrà affrontare un ostacolo subito dopo aver raggiunto il suo massimo storico poiché vedrà un significativo picco di liquidazione.

Bitcoin testerà nuovamente i suoi massimi storici?

Capitalizzazione del mercato delle monete Dati I rapporti hanno rivelato che il prezzo del Bitcoin è aumentato di due cifre la scorsa settimana. Nello specifico, il re delle criptovalute ha visto il suo prezzo aumentare del 12% negli ultimi sette giorni.

Solo nelle ultime 24 ore, il prezzo della moneta è aumentato di oltre il 4%. Al momento in cui scrivo, Bitcoin viene scambiato a 62.543,73 dollari con una capitalizzazione di mercato di oltre 1,23 trilioni di dollari.

Nel frattempo, Ali, un famoso analista crittografico, ha pubblicato, twittare Evidenziare uno sviluppo importante. Secondo il tweet, 5,60 miliardi di dollari in posizioni corte verranno liquidati se Bitcoin scenderà a 72.300 dollari.

Ciò indica che le probabilità che il prezzo di BTC vedesse una correzione di prezzo dopo aver toccato i 72,3 mila dollari erano alte.

In generale, quando le liquidazioni aumentano, causano correzioni dei prezzi a breve termine. Pertanto, gli investitori potrebbero vedere un rallentamento del prezzo del Bitcoin o un forte calo per alcuni giorni dopo che avrà nuovamente testato il suo massimo storico nelle prossime settimane.

Il percorso di BTC verso i 72.000 dollari

Poiché è possibile che il prezzo di BTC subisca una correzione a 72.000$, AMBCrypto ha pianificato di controllare i suoi parametri per vedere se ci sono ulteriori ostacoli prima di questo livello.

Analisi AMBCrypto di CryptoQuant Dati I dati hanno rivelato che la riserva di cambio di Bitcoin è aumentata, il che significa una maggiore pressione di vendita su di esso.

Il suo indicatore ASORP era rosso. Ciò indica chiaramente che più investitori vendevano per realizzare un profitto. Nel bel mezzo di un mercato rialzista, ciò può indicare un picco di mercato.

Inoltre, l’indicatore NULP ha rivelato che gli investitori si trovavano in una fase di convinzione in cui si trovavano attualmente in uno stato di elevati guadagni non realizzati.

Al momento della pubblicazione, il Bitcoin Fear and Greed Index registrava una lettura del 69%, indicando che il mercato è in una fase di “paura”. Ogni volta che l’indicatore raggiunge questo livello, indica una possibile correzione del prezzo.

Tuttavia, il Rainbow Chart di Bitcoin ha mostrato un segnale di acquisto. Secondo l’indicatore, Bitcoin era in una fase di “acquisto”, il che significa che c’era ancora tempo per gli investitori per accumulare Bitcoin prima che raggiungesse nuovi massimi.

Successivamente abbiamo pianificato di dare un’occhiata al grafico giornaliero della moneta per capire se si aspetta una correzione prima di riprendere il suo viaggio verso i 72.000 dollari.

sta leggendo Previsione del prezzo Bitcoin (BTC). 2024-25

Abbiamo scoperto che Chaikin Money Flow (CMF) ha registrato un calo, indicando una correzione del prezzo.

Tuttavia, il Relative Strength Index (RSI) è rimasto rialzista mentre si spostava verso nord dalla soglia neutrale.