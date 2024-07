Zelenskyj lancia un severo avvertimento sugli F-16

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha affermato che il numero di aerei da combattimento F-16 che il suo paese riceverà quest’anno dai suoi alleati non sarà sufficiente per affrontare l’aeronautica russa.

“La decisione di trasferire gli F-16 in Ucraina è stata strategica, ma il loro numero non lo era”, ha detto Zelenskyj in una conferenza stampa a Kiev lunedì.

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha dichiarato la settimana scorsa che gli alleati della NATO dell’Ucraina hanno iniziato a trasferire in Ucraina gli aerei F-16 di fabbricazione americana, e ha annunciato che gli aerei da combattimento “voleranno nei cieli dell’Ucraina quest’estate per garantire che l’Ucraina sia in grado di continuare a difendere il proprio territorio.” efficacemente contro l’aggressione russa.”

Kenzo Tripouillard/AFP/Getty Images



Danimarca, Norvegia, Paesi Bassi e Belgio si sono impegnati a inviare più di 60 aerei da combattimento in Ucraina quest’estate. Ma Bloomberg ha riferito il 12 luglio, citando fonti anonime, che l’Ucraina potrebbe ricevere quest’anno molti meno aerei di quanto sperato: sei aerei quest’estate e ben 20 entro la fine del 2024.

“Non posso dire ora quanti di questi aerei arriveranno”, ha detto Zelenskyj ai giornalisti. “Non sarà sufficiente, perché ci rafforzeranno sicuramente, ma ce ne saranno abbastanza per combattere ad armi pari con l’aviazione russa”. flotta? Penso che non basterà.” “Ci aspettiamo di più? Sì.”

Il 29 maggio, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha lanciato un avvertimento all’Occidente dopo che il Belgio si è impegnato a consegnare il primo lotto di F-16 all’Ucraina quest’anno. Il Belgio si è impegnato a fornire all’Ucraina trenta aerei F-16 entro il 2028.

“Stanno cercando di dirci che gli Stati Uniti e la NATO non esiteranno a fare nulla in Ucraina”, ha detto Lavrov in un’intervista all’agenzia di stampa statale RIA Novosti “Tuttavia, speriamo che le esercitazioni russo-bielorusse lo utilizzino delle armi nucleari non strategiche attualmente in corso aiuterà a “ricordare ai nostri avversari le conseguenze catastrofiche di un’ulteriore escalation nucleare”.

Lavrov ha aggiunto: “Questi aerei verranno distrutti, come altri tipi di armi che i paesi della NATO forniscono all’Ucraina”.

Zelenskyj chiede da tempo ai suoi alleati occidentali di fornire al suo esercito aerei da combattimento avanzati per aiutarlo nella guerra contro la Russia, che è ormai al suo terzo anno.

In un’analisi pubblicata il mese scorso, il Center for Strategic and International Studies, un think tank con sede negli Stati Uniti, ha affermato che con la giusta strategia, l’approccio dottrinale, il supporto logistico e l’addestramento, gli F-16 “potrebbero fornire un progresso decisivo nel rafforzamento della forza dell’Ucraina”. le difese delle frontiere e l’instaurazione della superiorità aerea locale.” “E rafforzare in modo significativo la posizione dell’Ucraina sul terreno”.

