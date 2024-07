L’emulatore PC arriva su iOS, ma i limiti di Apple ostacolano le prestazioni

Flipper dei cadetti spaziali Questo portatile…o questo piccolo prima!”/>

Un mese dopo che l’emulatore di computer UTM è stato rifiutato dall’App Store iOS, gli sviluppatori… Annunciare Che esiste una nuova versione di “UTM SE” Disponibile ora gratuitamente su App StoreMa le prestazioni dell’applicazione sono gravemente influenzate dalle limitazioni di Apple sulla cosiddetta compilazione “just-in-time” (JIT), che limita l’idoneità dell’applicazione a emulare efficacemente molti giochi per computer.

È stato costruito Livello di emulazione della riga di comando generale di QEMUIL L’UTM è open source Questa applicazione vanta il supporto per oltre 30 processori, da x86 e PowerPC a RISC-V e ARM64. L’app nell’App Store promette che potrete “giocare a spettacoli classici e giochi retrò” con una modalità grafica VGA e un terminale di testo.

Non aspettarti un percorso di gioco fluido alla RetroArch Cadetto spaziale del flipper Sul tuo iPhone, però. Sviluppatori UTM Link per scaricare i preset Per le versioni di Windows risalenti a XP, insieme alle istruzioni per eseguire tali sistemi operativi su iOS. Ma gli utenti dovranno portare con sé il file ISO della loro legittima installazione di Windows e sottoporsi anche al complicato processo di installazione del sistema operativo Versione degli strumenti SPICE Per aiutare a coordinare l’accesso su iOS (sembra più semplice scaricare versioni Linux predefinite conformi a UTM).

Lento per progettazione

Anche in questo caso, non aspettarti prestazioni di alto livello da questo nuovo emulatore. Questo perché UTM SE deve rispettare le restrizioni dell’App Store che vietano le app che “installano codice eseguibile”. In quanto tale, la versione dell’App Store È una build “non JIT”. Tiny-Code Threaded Interpreter (TCTI) viene utilizzato per interpretare ogni riga originale di codice in esecuzione invece di ricompilarla completamente in fase di runtime per prestazioni più fluide.

La mancanza di ricompilazione JIT significa che “SE [in UTM SE] Significa “rilascio lento”, come ha detto il moderatore CZ Mettilo in breve in UTM Discord“Questo è ciò che ti stiamo dicendo: giocare su UTM SE non accadrà.” Almeno un utente ha testato l’esecuzione di Linux su UTM SE Certo È “troppo lento” e “un’esperienza noiosa”. Coloro che desiderano le massime prestazioni di UTM possono installare la versione normale, non SE dell’app tramite sideload o uno store alternativo.

Forse ricorderai che gli sviluppatori dell’emulatore GameCube/Wii DolphiniOS hanno menzionato che la mancanza di ricompilazione JIT era il motivo per cui la loro app non poteva funzionare a un frame rate funzionale tramite l’App Store iOS. Tuttavia, limitazioni simili non hanno impedito a emulatori come Delta di eseguire le classiche console di gioco Nintendo DS con un frame rate giocabile, suggerendo che UTM SE potrebbe essere sufficiente per i vecchi giochi MS-DOS o Windows 95.