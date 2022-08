Home » science Scopri una gabbia di dinosauri nel cortile di casa del Portogallo science Scopri una gabbia di dinosauri nel cortile di casa del Portogallo 0 Views Save Saved Removed 0

All’inizio di agosto, un team di ricercatori portoghesi e spagnoli ha riesumato parti di quello che ritengono essere uno scheletro fossilizzato di brachiosauro nella città di Monte Agudo, Pombal, in Portogallo, secondo un comunicato stampa della scorsa settimana.

Sauropods – che include i più grandi dinosauri del mondo Erano dinosauri erbivori riconoscibili per i loro lunghi colli e code. Sulla base dei resti rinvenuti, i ricercatori stimano che il dinosauro fosse alto circa 12 metri (39 piedi) e lungo 25 metri (82 piedi).

Il team ha finora scoperto parti importanti dello scheletro, comprese le vertebre e le costole.

“Non è insolito trovare tutte le costole di un animale come questo, per non parlare di questa posizione, pur mantenendo la loro posizione anatomica originale”, ha affermato Elizabeth Malavia, ricercatrice post-dottorato presso la Facoltà di Scienze dell’Università di Lisbona, nella dichiarazione.