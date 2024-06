Si prevede che l’uragano Beryl di categoria 4 “estremamente pericoloso” porterà condizioni pericolose per la vita nei Caraibi

L’uragano Beryl è diventato una tempesta di categoria 4 “estremamente pericolosa” mentre si avvicina sempre di più alle Isole Sopravento, portando venti potenzialmente letali e mareggiate nei Caraibi, ha detto domenica il National Hurricane Center.

Beryl ha esteso la sua forza per due giorni, raggiungendo la forza di Categoria 4 alle 5 di domenica, prima di stabilizzarsi, ha detto il centro in un avviso pomeridiano.

Con venti sostenuti di 130 miglia all’ora, la tempesta potrebbe essere una forza distruttiva all’inizio della settimana poiché mira a una possibile collisione con la penisola messicana dello Yucatan alla fine della prossima settimana, ha detto il centro degli uragani.

“Le fluttuazioni di forza sono comuni tra i grandi uragani in condizioni favorevoli, e le fluttuazioni della forza di Beryl sono previste per il giorno successivo o giù di lì”, ha detto il centro in una discussione separata sulle previsioni. “C’è molta fiducia che Beryl sarà l’uragano più pericoloso che colpirà le Isole Sopravento”.

Si prevede che il suo centro si sposterà attraverso le Isole Sopravvento lunedì mattina presto, con condizioni di uragano previste domenica sera, comprese forti piogge, ha detto l’agenzia.

Le Isole Sopravento includono St. Lucia, St. Vincent e Grenadine, Grenada e Martinica. Domenica notte, Beryl si trovava a circa 200 miglia a sud-est delle Barbados con venti massimi sostenuti di 130 mph. Si stava muovendo verso nord-ovest a 18 miglia all’ora.

Negli Stati Uniti è in vigore un’allerta uragani per le aree di Barbados, St. Lucia, St. Vincent e Grenadine, Grenada e Tobago, dove potrebbero verificarsi condizioni di uragani a partire da lunedì.

Il governo delle Barbados ha iniziato ad aprire rifugi di emergenza domenica sera e ha ordinato a tutte le attività commerciali di chiudere entro le 19:00. L’Autorità per l’acqua delle Barbados ha chiesto ai residenti di fare scorta di acqua potabile mentre domenica sera ha chiuso le linee d’acqua in tutta l’isola.

Il governo delle Barbados ha detto che il centro del ciclone si sposterà da 75 a 80 miglia a sud di Barbados lunedì mattina.

I meteorologi del governo prevedono che l’uragano pulsarà con rinnovata forza mentre passerà sotto le Barbados, con venti associati alla tempesta che raggiungeranno i 145 mph.

Sono probabili inondazioni improvvise e venti violenti, ha affermato il governo. Anche le autorità delle Barbados Avviso sistema di bassa pressione Dietro Beryl, diventerà una depressione tropicale e colpirà il paese mercoledì se continua rapidamente.

Un avviso di tempesta tropicale è in vigore per la Martinica, ed un allarme di tempesta tropicale è in vigore per Dominica e Trinidad, che potrebbero tutte sperimentare condizioni di tempesta tropicale domenica notte.

“Si prevedono danni catastrofici dovuti al vento mentre la barriera oculare di Beryl si sposta attraverso parti delle Isole Sopravvento, con un alto rischio di concentrarsi a St. Vincent e Grenadine e Grenada”, ha affermato il centro uragani.

Le mareggiate potenzialmente letali possono aumentare il livello dell’acqua da 6 a 9 piedi sopra i normali livelli di marea nelle aree di osservazione degli uragani e portare a riva onde distruttive.

Da domenica a lunedì sono attesi da 3 a 6 pollici di pioggia sulle Barbados e sulle Isole Windward, causando inondazioni in alcune aree. In alcune zone, in particolare nelle Grenadine, potrebbero cadere fino a 10 pollici di pioggia.

Il primo ministro di Santa Lucia Philip J. Pierre ha dichiarato un lockdown nazionale a seguito dell’allarme uragano, che entrerà in vigore domenica alle 20:30 ora locale. Non ha detto quando sarà revocata. Lunedì le scuole rimarranno chiuse e “i datori di lavoro collaboreranno”, ha affermato.

In un post su Facebook, l’Autorità per il turismo di St. Lucia ha chiesto al pubblico di “rimanere in casa e lontano dalle finestre di vetro poiché i venti dei cicloni tropicali colpiscono l’area”.

“Tutte le persone dovrebbero evitare di entrare in mare. Il mancato rispetto di questa richiesta mette a rischio vite umane, compresi i nostri primi soccorritori”, ha affermato il consiglio. Il consiglio ha incoraggiato i turisti a contattare le proprie compagnie aeree per programmare i voli verso casa.

La Royal Saint Lucia Police Force ha annullato tutte le vacanze di polizia in preparazione a Beryl.

“Tutti gli agenti sono tenuti a presentarsi alla stazione di polizia più vicina oggi, domenica 30 giugno 2024 entro le 18:00” SUNId in Facebook.

A Grenada, lo stato di emergenza entrerà in vigore domenica alle 19 e durerà una settimana, “a meno che non venga ritirato prima”, ha detto il primo ministro Dicken Mitchell in una conferenza stampa.

L’Agenzia nazionale per la gestione dei disastri del paese ha incoraggiato il pubblico a preservare cibo e acqua non deperibili per tre giorni mentre Beryl entra in vigore. Le persone che vivono in aree vulnerabili alle mareggiate sono state incoraggiate a trasferirsi in uno dei rifugi che sono stati aperti in tutta Grenada.

“Questa non è un’esercitazione”, ha avvertito il pubblico.

“Dobbiamo mantenere la calma, dobbiamo pregare, ma soprattutto dobbiamo prepararci”, ha detto Mitchell.

Tutte le ferie della polizia a Grenada sono state cancellate e agli agenti è stato chiesto di tornare al lavoro, ha detto Mitchell.