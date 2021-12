Microsoft rimuove il pannello di controllo dal suo ultimo aggiornamento di Windows 11

Microsoft segna finalmente la fine del pannello di controllo legacy in Windows 11. La società di software ha introdotto una serie di modifiche all’inizio di quest’anno nella sezione delle impostazioni di Windows 11 e questo mese ha iniziato a testare diversi modi per modificare la funzionalità del pannello di controllo. .

In Versioni di prova più recenti di Windows 11, Microsoft ha spostato le impostazioni di rete avanzate in una nuova pagina nell’app Impostazioni, che include opzioni di partizionamento per cartelle, stampanti e opzioni di individuazione della rete. Alcuni punti di ingresso per le impostazioni di rete e dispositivo in Windows 11 ora ti reindirizzano all’app Impostazioni invece di forzarti nel Pannello di controllo.

Altrove, i collegamenti all’area del pannello di controllo utilizzata per disinstallare le app vengono ora reindirizzati a Impostazioni. Anche la sezione per la disinstallazione degli aggiornamenti di Windows Ora le impostazioni fanno parte dell’applicazione, Invece di essere posizionato nel Pannello di controllo.

Questi recenti cambiamenti sono i benvenuti, così come i tentativi di staccarsi dal pannello di controllo In Windows 10. Microsoft ha introdotto per la prima volta un’applicazione di sistema separata in Windows 8, che è un modo per modificare il suo pannello di controllo tradizionale. Proprio come Microsoft aveva due browser (Internet Explorer e Microsoft Edge) su Windows 10, i due sono compatibili per motivi di supporto legacy.

Impostazioni App è progettato come una nuova scopa, ma ci sono ancora molte impostazioni che devi andare nel Pannello di controllo. Windows 10 migliora le cose e rende gli utenti di Windows 11 più moderni riguardo al modo in cui controllano il proprio computer.

Microsoft descrive queste recenti modifiche come uno “sforzo continuo per portare i sistemi in uso dal Pannello di controllo”. Quindi Microsoft è determinata a ripulire questa parte di Windows e alla fine a rendere ridondante il Pannello di controllo.

Windows 11 è principalmente un tentativo di modernizzazione E facilita il sistema operativo Windows che è stato utilizzato allo stesso modo per decenni. La versione iniziale di Windows 11 non è andata abbastanza bene con il Pannello di controllo Microsoft, ma in altre aree come la barra delle applicazioni Cose molto molto semplificate. Queste modifiche mensili stanno aprendo la strada a Microsoft per finalizzare quella che finora ha percepito come una versione incompleta di Windows.