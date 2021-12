Jaguars QB Trevor Lawrence a Jacksonville afferma che il cambio di allenamento “si concentra” sullo spogliatoio

Jacksonville, Ph.D. – Dopo 11 mesi di segnalazioni anonime di cattiva condotta, errori, momenti imbarazzanti e litigi tra lo staff tecnico e il capo allenatore Urban Meyer e i giocatori, i Jaguars di Jackson vogliono un po’ più di pace e tranquillità durante tutto l’anno. .

Ecco perché quarterback Trevor Lawrence E Cornerback Shock Griffin è lieto di aver nominato il coordinatore degli attacchi Darrell Bevel come capo allenatore ad interim dopo la rimozione del sindaco giovedì mattina presto. Bevel è l’alternativa perfetta alla confusione che lo attanaglia quasi da quando il sindaco è stato assunto a gennaio.

Lawrence ha parlato di Powell, che è stato anche capo allenatore ad interim dei Detroit Lions per le ultime cinque partite della stagione 2020. “Non c’è sempre una persona di troppo o di troppo. È qualcosa che rispetto e che posso pareggiare.

“Quindi, direi che questa è la cosa più importante di cui abbiamo bisogno in questo momento. Qualcuno che sia coerente e possa andare avanti”.



C’è sicuramente molto da superare: l’assunzione dell’allenatore della forza Chris Doyle, che è stato accusato di commenti razzisti e molestie nei confronti dei giocatori neri in Iowa.

Video del sindaco che si comporta in modo inappropriato nei confronti di una donna diversa da sua moglie in un ristorante/bar a Columbus, Ohio.

fallito Tim Depot Prova stretta.

La NFL ha multato i Jaguars di $ 200.000 e il sindaco di $ 100.000 per un coinvolgimento eccessivo durante un’azione di gruppo organizzata il 1 giugno.

Il sindaco ha chiamato i suoi assistenti allenatori per i perdenti e il ricevitore, Marvin Jones, ha lasciato la struttura per un po’ perché era arrabbiato con l’ex sindaco di kicker. Josh Lambo Il sindaco lo ha accusato di averlo preso a calci durante il riscaldamento, tutto accaduto la scorsa settimana.

E molti altri.

Lawrence e il proprietario Shad Khan lo hanno entrambi classificato come drammatico e senza dubbio ha avuto un impatto sul morale all’interno dell’edificio e sulle prestazioni in campo. I Jaguars persero 2-11 e 20-0 in Tennessee, la quarta sconfitta nella storia dei proprietari.

“Non ci crederei se mi dicessi che quest’anno sarebbe stato così”, ha detto Lawrence. “… Credo di si [the coaching change] Fa un po’ di chiarezza ai ragazzi nello spogliatoio. Non direi sollievo, ma direi un po’ di chiarezza e un po’ di direzione per andare avanti.

“Sapete, vogliamo davvero finire la stagione in modo forte, ad essere onesti, è stato difficile far andare avanti tutto la scorsa settimana. E penso che molte cose siano state sollevate. Non è stato d’aiuto. [and] A peggiorare le cose, ma tutto ciò che accade.

“È difficile concentrarsi e quando accadono così tante cose il tuo obiettivo e il tuo sforzo vanno a vincere la partita”.

Sia Lawrence che Griffin hanno affermato che “sollievo” non era la parola giusta per descrivere la situazione all’interno dello spogliatoio, ma lo sarebbe stata.

“Penso che ‘concentrarsi’ sia giusto”, ha detto Griffin. “Sento che stanno succedendo molte cose, cercando di vedere come tutti sono concentrati su quello che sta succedendo nello spogliatoio, cercando di capire cosa sta succedendo in campo e facendo cambiamenti. La parola giusta da usare. Quindi è incredibile guarda come la formazione e la criminalità hanno colpito la giornata Mi sembra che ne abbiamo bisogno, ne hanno bisogno, aumenta la fiducia e voglio vedere.

“… Mi sentirò sicuramente come se la parola giusta sia ‘focus’. Il focus nello spogliatoio è sicuramente lì, dovrebbe essere lì. L’obiettivo principale è questo sistema e i ragazzi che giocano. lo spogliatoio».

L’atmosfera intorno a quella struttura giovedì era decisamente più leggera, con certificato di linea difensiva Reparto Jihad Fa molti guanti in allenamento.

Powell ha già fatto due piccoli cambiamenti: gli è mancato il presentatore in allenamento, e per tutta la stagione ha detto che sarebbe passato da bordo campo ad allenatore. Quando il sindaco lo ha trasferito al box, ha detto che a parte questo, si sarebbe allenato ogni anno come coordinatore nella sua carriera.

“Essere nella scatola per le ultime 13 settimane o qualunque cosa sia è una specie di cosa straniera. Quindi, sono felice di essere di nuovo lì”, ha detto Powell, aggiungendo che chiamerà play questa settimana, ma lo farà nuovamente. – Valutalo la prossima settimana. “C’è molta energia quando sei in campo. È come giocare a un videogioco quando sei lì. È molto rotto, è molto silenzioso. Poter vedere i loro occhi e parlare con loro, essere sul campo è un’esperienza diversa”.

Powell ha confermato che il sindaco ha lasciato la struttura dei Jaguars alle 17 di mercoledì e che senza di lui lo staff avrebbe lavorato al piano di gioco per la partita casalinga di domenica contro i texani. Powell ha detto di non aver parlato con il sindaco fino alle 16:00 di giovedì e di non voler riferire sulle tensioni tra il sindaco e gli assistenti allenatori.

“Il coach Meyer mi ha portato qui. Ho molto rispetto per lui e per quello che ha fatto per me e la mia famiglia”, ha detto Bevel. “A parte questo, mi piace davvero – come ho detto alla squadra che non ci stiamo guardando indietro, oggi è un nuovo giorno. Stiamo andando avanti, voglio andare avanti, voglio tutti gli occhi e tutto. Lo facciamo, Voglio che sia a Houston”.