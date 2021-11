Matthew McConaughey ha detto che non si candiderà a governatore del Texas

McConaughey ha affermato di aver deciso di concentrare i suoi sforzi sul settore privato dopo aver riconosciuto di aver avuto il tempo di esplorare la politica e di prendere in considerazione la possibilità di candidarsi come governatore del Texas.

“Da semplice bambino nato nella piccola città di Wolde, in Texas, non avrei mai pensato che un giorno sarei stato considerato per la leadership politica. Questo è un percorso umile e stimolante su cui riflettere. Questo è un percorso anche per me. Ho scelto di non per prenderlo questa volta”, ha detto.

Ha detto che stava studiando la politica del Texas e la politica americana.

“Cosa ho imparato? Molto. Abbiamo alcuni problemi che devono essere risolti. La nostra politica ha bisogno di un nuovo scopo. Abbiamo divisioni, dobbiamo sanarle”, ha detto.