Il processo Juicy Smolett inizia lunedì con una selezione della giuria a Chicago

L’ex attore di “Empire”, un uomo di colore e gay, ha ripetutamente negato di essersi aggredito, insistendo sul fatto che due uomini lo hanno aggredito, gridato commenti anti-gay e razzisti, messo una corda intorno al collo e versato candeggina su di lui. Notte di gennaio 2019 nella città del vento.

La reclusione per un reato minore è un crimine di classe IV in Illinois, punibile con un massimo di tre anni di carcere e una multa di $ 25.000. In molti casi un giudice deciderà se le condanne continueranno contemporaneamente o in modo continuo.

Una volta sembrava che il caso non fosse arrivato al processo. L’ufficio del procuratore dello stato della contea di Cook inaspettatamente Abbandonato Le prime accuse di Smolett – condotta disordinata – A marzo 2019 Dopo aver prestato servizio alla comunità, ha accettato di perdere la cauzione di 10.000 dollari che aveva pagato.

Ciò ha portato al secondo tribunale arbitrale più grande nel febbraio 2020 Smolett è stato incriminato per le accuse attuali . Gli avvocati di Smolett hanno cercato di archiviare il caso sulla base del doppio rischio, ma il giudice della contea di Cook James Lynn lo ha respinto perché Smolett non era stato processato.

L’indagine inizia con il completamento di un caso che ha afflitto un paese per diverse settimane in epoca pre-epidemia, ed è stato un vantaggio per la carriera di attore di Smolett.

Ha portato a lamentarsi del fatto che potrebbero anche esserci accuse messe in scena Solleva irragionevoli sospetti sulle future vittime di crimini d’odio

Come è successo il caso

Smolett ha detto alla polizia che intorno alle 2 del mattino del 29 gennaio 2019, vicino al suo appartamento di Chicago, due uomini lo hanno attaccato fuori. Tornando indietro Dal negozio di sandwich della metropolitana, hanno detto i funzionari.

Smolett, che interpretava un omosessuale in “Empire”, è stato aggredito dalla polizia che ha gridato “Empire ‘F *** t’ e” Empire ‘N *** r “quando la polizia lo ha attaccato e gli ha tagliato una corda intorno al collo e gli ha versato candeggina su di lui L’incidente era finito, ha detto la polizia Disse.

Uno degli attori ha gridato: “Questo è il paese MAGA”, riferendosi allo slogan dell’allora presidente Donald Trump, “Rendi l’America grande di nuovo”.

La polizia inizialmente ha indagato sul caso come un crimine d’odio. Chicago Riprese delle telecamere del corpo di polizia La giornata mostra gli agenti che parlano con Smolett: quando gli agenti sono entrati nel suo appartamento, indossava un maglione con una corda bianca legata al collo.

La polizia ha esaminato i video di numerose telecamere di sorveglianza della città e del settore privato. Nessuno ha catturato il presunto attacco, ma gli investigatori Il focus era sugli scatti di due persone della zona Al momento dell’incidente segnalato.

Rilevando i loro passi a testa in giù, gli investigatori li hanno rintracciati in un viaggio in macchina e poi in un’auto in condivisione. Dopo la verifica dell’ordine di condivisione dei diritti, le autorità hanno affermato che gli uomini hanno portato la polizia a identificarli come i fratelli Olabincho e Abimpola Osundero.

I fratelli sono volati in Nigeria poche ore dopo il presunto attentato. Quando sono tornati a Chicago il 13 febbraio 2019, i funzionari hanno affermato che gli investigatori li hanno incontrati all’ufficio doganale al loro ritorno.

Dopo che la polizia ha arrestato e indagato sui fratelli Osundairo, i funzionari hanno affermato che si stavano facendo un’idea diversa sul caso. Il 21 febbraio 2019, Eddie Johnson, allora sovrintendente di polizia a Chicago Smolett è stato dichiarato colpevole , Smolett ha detto che conosceva gli uomini e li ha pagati per eseguire l’attacco.

Johnson Ha fatto una serie di accuse , Compreso che, pochi giorni prima dell’attentato, Smolett ha prima cercato di attirare l’attenzione inviando una lettera falsa alla raccolta “Empire”, che “si basava su razza, omosessualità e linguaggio politico”. La polizia ha detto che conteneva polvere bianca e una “figura stilizzata che pende da un albero”.

Secondo gli avvocati Quel mese, Smolett disse in una lettera a uno dei suoi fratelli che era deluso dalla reazione del gruppo “Empire”.

Così Smolett ha pagato ai fratelli 3.500 dollari per aggredirlo, “approfittando del dolore e della rabbia del razzismo per migliorare la sua vita” Johnson si dirà Quando si annunciano le spese di avviamento.

Gli inquirenti ricevono un assegno utilizzato da Smolet per pagare gli avvocati Abimola Osundero poi ha detto

Per rafforzare il loro caso, le autorità Registri di messaggi di testo e telefonate citati Tra le parti. Il 25 gennaio 2019, Smolet ha inviato un messaggio di testo ad Abimpola Osuntiro chiedendo: “Potrei aver bisogno del tuo aiuto. Puoi parlarmi faccia a faccia?” Accusati i pubblici ministeri.

Smolett ha portato i fratelli vicino alla scena dell’attacco e loro hanno provato: Smolett ha pagato ai fratelli $ 100 per comprare vestiti e corda, hanno detto i pubblici ministeri. si dirà

I funzionari hanno detto che i tabulati telefonici indicavano che aveva parlato con i fratelli Smolet un’ora prima, un’ora dopo e dopo aver lasciato il paese per la Nigeria.

Smolet voleva attirare un po’ la sua attenzione”. Insoddisfatto del suo stipendio , “Johnson ha caricato.

Nel marzo 2019, l’avvocato di Smolet, Patricia Brown Holmes, ha dichiarato di aver dato soldi ai fratelli Smolet, ma solo “per l’alimentazione e l’allenamento”.

“Sono i suoi allenatori”, ha detto Disse

Gli avvocati di Smolett hanno sempre detto che era innocente. Quello stesso mese l’ufficio del procuratore di stato della contea di Cook, Kim Fox, ha bruscamente ritirato tutte le accuse.

Joseph Magates, all’epoca avvocato del caso, disse che la sua squadra aveva preso in considerazione il servizio di volontariato di Smolet nella comunità e una perdita di 10.000 dollari di obbligazioni. Ha notato che non ci sono stati crimini precedenti contro Smolett e nessun pericolo per la comunità, ma ha detto Consociata della CNN WLS Ciò non significa che Smolett sia stato rilasciato.

“Crediamo che abbia fatto ciò di cui era stato accusato”, ha detto Magats Disse WLS.

Le accuse del giorno sono cadute, gli avvocati di Smolett Ha rilasciato una dichiarazione L’attore ha affermato di essere “una vittima che è stata umiliata e fatta apparire colpevole da commenti fuorvianti e inappropriati al pubblico”.

“L’intera situazione ricorda che l’opinione pubblica non dovrebbe tentare di dimostrare un caso in tribunale”, afferma il rapporto. “E’ sbagliato. La vittima in questo caso è un succoso promemoria che merita dignità e rispetto”.

Johnson e l’allora sindaco di Chicago Rahm Emanuel hanno espresso indignazione per le accuse cadute.

“Questo è senza dubbio un’imbiancatura della giustizia e invia un messaggio chiaro che se hai influenza e potere, sarai trattato in un modo e gli altri saranno trattati nell’altro modo”, Emanuel Disse A marzo 2019.

Una raccolta di accuse recenti presentate dopo l’azione del procuratore speciale

Finalmente un giudice della Corte d’Appello dell’Illinois in pensione È stata presentata istanza per la nomina di un consigliere speciale Scopri come gli avvocati della Contea di Cook hanno gestito il caso e determina se Smolett debba essere ulteriormente perseguito.

Nell’agosto 2019, un giudice di Chicago ha nominato Webb consigliere speciale. Webb ha portato il caso alla seconda giuria più numerosa. Smolett addebitato con addebiti recenti A febbraio 2020.

All’epoca, l’avvocato speciale Tina Clondian, avvocato di Smolet, ha affermato che “non c’erano prove di alcun illecito nel respingere le accuse (prima serie) contro il signor Smolet”.

“Al contrario, le accuse sono state respinte per la prima volta perché non erano supportate da prove”, ha detto Clendian.

Durante l’udienza del Secondo Gran Giurì, “Juicy Smolett ha rivelato di aver pianificato e partecipato a un efferato attacco criminale, dopo di che ha fatto numerose dichiarazioni false agli agenti di polizia di Chicago, riportando un crimine d’odio efferato che in realtà sapeva non si fosse verificato.”

Ha deciso di citare in giudizio Smolett per una serie di motivi, tra cui “la natura dettagliata delle false dichiarazioni del signor Smolet e le prove che il dipartimento di polizia di Chicago ha speso per indagare su queste false dichiarazioni”. Disse In un rapporto redatto nel febbraio 2020.

Gloria Schmidt Rodriguez, che rappresentava i fratelli Osundairo, ha detto che erano fratelli. scusate Da parte loro, e per “continuare a cooperare” in un processo che aiuterà il pubblico a conoscere la verità.

Il Web Office ha rilasciato una dichiarazione nell’agosto 2020 affermando che c’erano prove che gli avvocati della contea avevano abusato della loro volontà nel far cadere le prime accuse di Smolett, ma non c’erano prove a sostegno delle accuse penali contro di loro.