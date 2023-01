Chris Hipkins sostituirà Jacinda Ardern come primo ministro neozelandese

WELLINGTON, 21 gennaio (Reuters) – Chris Hipkins, che ha svolto un ruolo significativo nella risposta della Nuova Zelanda alla pandemia di COVID-19, sostituirà Jacinda Ardern come primo ministro dopo essere emerso sabato come unico candidato alla guida del partito laburista al governo . .

Hipkins, 44 anni, dovrebbe essere confermato come leader dei 64 legislatori laburisti, o caucus, domenica, dopo che Ardern ha fatto l’annuncio a sorpresa giovedì. Scenderà.

“Penso che siamo una squadra incredibilmente forte”, ha detto Hipkins in una conferenza stampa dopo che il partito lo ha annunciato come unico candidato.

“Abbiamo attraversato questo processo in solidarietà e continueremo a farlo. Mi sento molto fortunato a lavorare con un fantastico gruppo di persone che sono veramente impegnate a servire il popolo della Nuova Zelanda”.

Soprannominata “Oyster”, Hipkins si è costruita una reputazione per la sua capacità di affrontare il Covid-19 ed è stata un riparatore per Ardern quando altri ministri di gabinetto hanno lottato.

Non sarà impressionato dai suoi piani politici. Il rimpasto di governo proposto da Ardern andrà avanti, ma ha detto che intende mantenere Grant Robertson come ministro delle finanze.

Hipkins ha detto di aver parlato con il primo ministro australiano Anthony Albanese, che ha twittato che i due hanno avuto “un’accesa discussione”.

Lotta feroce

Eletto per la prima volta in parlamento per i laburisti nel 2008, Hipkins è diventato un nome familiare che sostiene la risposta del governo alla pandemia. È stato nominato ministro della Salute nel luglio 2020 ed è diventato ministro della risposta al Covid alla fine dell’anno.

Attualmente è Ministro della Polizia, dell’Istruzione e della Funzione Pubblica e Presidente della Camera.

Un sondaggio rapido di Horizon Research ottenuto venerdì dal media locale Stuff mostra che Hipkins è il potenziale candidato più popolare tra gli elettori, con il sostegno del 26% degli intervistati.

Mentre Ardern era popolare all’inizio del suo mandato quinquennale, le sue valutazioni hanno subito una battuta d’arresto a causa delle restrizioni Covid più severe, dell’aumento del costo della vita e delle preoccupazioni per i tassi ipotecari e la criminalità.

Gli elettori rurali che sono passati ai laburisti nel 2020 dopo la vittoria iniziale di Ardern su Covid, irritati dalle crescenti normative ambientali e di altro tipo del governo, sono arrabbiati con il partito.

La neozelandese Eva Murphy ad Auckland afferma che Hipkins ha una grande sfida davanti a sé.

“Non riempirà mai le scarpe che ha Jacinda e sarà interessante vedere cosa farà il Labour in termini di campagna elettorale il prossimo anno e non vediamo l’ora di vedere cosa succede”, ha detto.

La conferma di Hipkins dovrebbe essere una formalità da parte dei legislatori laburisti domenica pomeriggio. Ardern invierà la sua lettera di dimissioni al governatore generale della Nuova Zelanda prima che Hipkins venga nominato.

Se confermato, Hipkins rimarrà primo ministro fino alla fine del mandato del partito.

Il 14 ottobre si terranno le elezioni generali, con alcuni sondaggi che mostrano i laburisti dietro al New Zealand National Party di opposizione.

Un sondaggio di Taxpayers Association-Curia pubblicato venerdì ha mostrato che l’indice di approvazione del Labour era sceso al 31,7%, rispetto al 37,2% dei Nationals, sulla base dei dati precedenti all’annuncio delle dimissioni di Ardern.

Il Partito dei Verdi della Nuova Zelanda, tradizionale partner della coalizione laburista, ha dichiarato in una dichiarazione che non vede l’ora di lavorare con Hipkins.

“Chris sarà un eccellente Primo Ministro e non vediamo l’ora di lavorare insieme per il resto di questo mandato e del prossimo”, ha detto il co-leader del Partito dei Verdi James Shaw.

Segnalazione di Lucy Cramer; Segnalazione aggiuntiva di Jill Gralow a Oakland; Montaggio di Deepa Babington, Rosalba O’Brien e William Mallard

