Amazon, Target, Walmart e molti altri

Che cos’è il Cyber ​​Monday?

Il Cyber ​​Monday è un evento di vendita annuale che si svolge alla fine di novembre, poco prima della tradizionale stagione dello shopping natalizio.

Quando è il Cyber ​​Monday 2021?

Il Cyber ​​Monday cade sempre il lunedì dopo il Ringraziamento. Quest’anno, il Cyber ​​Monday arriva il 29 novembre 2021 alle 12 a mezzanotte ora locale.

Quanto dureranno le vendite del Cyber ​​Monday?

Sebbene il Cyber ​​Monday sia tecnicamente un giorno lungo, i saldi sono spesso giorni e settimane rispetto al giorno di acquisto effettivo, a volte una settimana dopo Cyber ​​lunedì. Dovuto a Ritardo di spedizione quest’anno, Alcune vendite sono iniziate prima.

Quali offerte puoi aspettarti dal Cyber ​​Monday?

Poiché ciò accade poche settimane prima di dicembre, il Cyber ​​Monday è il momento migliore per acquistare e risparmiare Tutti i tuoi regali per le feste.

Puoi aspettarti molte vendite di “acchiappaporte” che ridurranno i prezzi a un livello senza precedenti in settori come la tecnologia, la casa, la cucina e la moda.

Sebbene tu possa aspettarti una vasta gamma di vendite, ti consigliamo di sapere cosa stai cercando in modo da non dover spendere soldi per uno sconto brillante. Alcune offerte del cyber Monday storicamente significative includono Big-Ticket Electronics (come i grandi televisori), prodotti Amazon Echo, giochi Xbox e PlayStation, Instant Pot, attrezzature KitchenAid e vari elettrodomestici.



Carta igenica



.

Inoltre, i seguenti tipi di prodotti possono offrire sconti particolarmente vantaggiosi:

Cyber ​​lunedì Si verifica dopo tre giorni



Buon venerdì



(Arriva lunedì 29 novembre di quest’anno). Tuttavia, abbiamo visto argento nero e Offerte del Cyber ​​Monday Mescolare insieme nel giro di una settimana o un mese.

Ti consigliamo di fare un buon affare quando lo vedi, specialmente quando annulli o restituisci il tuo ordine. Se hai già trovato un ottimo affare su Cyber ​​Monday e lo hai acquistato, puoi richiederlo anche tu Abbina il prezzo originale della casa del negozio E alcuni rivenditori ti rimborseranno automaticamente la differenza.

Si consiglia a coloro che acquistano di persona durante il Black Friday di farlo nelle seguenti situazioni:

Per oggetti costosi

Per i grandi negozi

Per i prodotti di quest’anno

Ci saranno ritardi nelle spedizioni del Cyber ​​Monday?

I ritardi nelle spedizioni e le principali festività per lo shopping vanno di pari passo e quest’anno non fa eccezione. I problemi della catena di approvvigionamento sono in aumento, soprattutto quest’anno. Quindi è bene tenere a mente il termine di spedizione.

In che modo Insider trova le migliori offerte del cyber Monday?