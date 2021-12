Lancio del telescopio spaziale James Webb della NASA: annunci dal vivo

Aggiornare

Il cavo errato ha causato il ritardo di rilascio di JWST

L’Agenzia spaziale europea (ESA) ha incolpato un cavo di comunicazione difettoso per il recente ritardo del telescopio spaziale James Web.

In una conferenza stampa oggi (16 dicembre), i funzionari dell’ESA hanno affermato che un dato falso progettato per fornire dati dal Telescopio Spaziale Web e dal suo razzo e dall’attrezzatura di lancio non funzionava correttamente.

“Si tratta di un problema di interfaccia nella rete elettrica che collega le apparecchiature di sorveglianza e di supporto a terra”, ha detto alla conferenza Daniel Nuneswander, direttore del trasporto spaziale dell’ESA. “Questo è un cavo situato nella tabella di output, che subisce una perdita di dati intermittente.”

