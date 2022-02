La società di contabilità a lungo termine di Trump interrompe i legami sui rendiconti finanziari

Poiché il processo della signora James è civile, non sarà in grado di sporgere denuncia penale. Ma ha detto il sig. Trump e la sua compagnia potrebbero essere citati in giudizio per sanzioni finanziarie, e Mr. Proviamo a chiudere alcuni aspetti degli affari di Trump.

Il portavoce della signora James ha rifiutato di commentare oltre a quanto archiviato.

In una dichiarazione, la società di revisione ha affermato: “Secondo gli standard della nostra etica professionale, non possiamo commentare alcun servizio o relazione con i clienti”.

La rottura dei Mazar con i Trumpes, Mr. Non è chiaro se l’indagine penale del procuratore distrettuale su Trump avrà qualche impatto. La società sta collaborando a tale indagine e il sig. Di fronte a un grande tribunale arbitrale che ascolta le prove su Trump, il sig. Il capo contabile di Trump ha già testimoniato.

Il portavoce del procuratore distrettuale Alvin Brock ha rifiutato di commentare.

Entrambe le prove devono ancora affrontare ostacoli. Segnala il sig. Sebbene possa contenere stime esagerate dei valori delle proprietà di Trump, negli stessi documenti Mr. Ciò include diverse smentite, compresi i riconoscimenti che i contabili di Trump non hanno verificato o approvato le sue affermazioni.

Un altro disclaimer afferma che Majors ha fatto dichiarazioni di avvertimento generale nei rendiconti finanziari che “non ha espresso un’opinione né fornito alcuna garanzia”. Sig. Nel raccogliere informazioni per Trump, la società ha anche rivelato di “aver realizzato un allontanamento dai principi contabili generalmente accettati negli Stati Uniti”.

Comprendi l’indagine Trump dell’AG di New York Carta 1 su 7 Impero allo studio. Il procuratore generale dello Stato di New York sta attualmente conducendo un’indagine civile sulle pratiche commerciali dell’ex presidente Donald Trump. Ecco cosa devi sapere: READ Capi contro. Gli Steelers segnano: Kansas City seppellisce Pittsburgh dietro i cinque passaggi di touchdown di Patrick Mahoms L’origine dell’indagine. L’indagine è iniziata dopo che Michael D. Cohen, l’ex avvocato e correttore personale di Trump. Testimoniò al Congresso Sig. Trump e il suo staff hanno manipolato il suo patrimonio netto in linea con i suoi interessi. Impatto potenziale. Poiché il processo è civile, il procuratore generale non può registrare accuse penali Perseguire il signor Trump. La signora James può chiedere sanzioni pecuniarie e il sig. Proviamo a chiudere alcuni aspetti degli affari di Trump. Sig. La risposta di Trump. Sig. Trump ha intentato una causa contro il procuratore generale di New York Letidia James. Cercando di fermare le indagini. Il caso sostiene che l’intervento del procuratore generale nelle indagini era motivato politicamente. Bilancio d’esercizio. Sig. La società di contabilità di lunga data di Trump ha rivelato che può Non stare dietro i rendiconti finanziari È stato preparato per lui all’Inquiry Center della signora James e all’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan.

Sig. Gli avvocati di Trump, i suoi creditori, sosterrebbero che istituzioni finanziarie sofisticate come la Deutsche Bank non avrebbero fatto affidamento sui rapporti quando gli prestavano.

Tuttavia, in una causa depositata presso la sua corte il mese scorso, ha scoperto che mazze da golf nella contea di Westchester, New York e in Scozia e il signor Trump nella Torre. La signora James ha evidenziato false dichiarazioni sul valore di almeno sei proprietà di Trump, incluso l’attico di Trump. .