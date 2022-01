Delta Airlines, Moderna, Virgin Orbit e altri

Dai un’occhiata alle aziende che fanno notizia prima:

Delta Airlines (DAL) – Le azioni Delta sono aumentate del 2,2% nel mercato primario dopo che la compagnia aerea ha rotto le valutazioni superiori e inferiori per il quarto trimestre. Delta ha rettificato di 22 centesimi per azione, guadagnando 8 centesimi in più rispetto alla stima, e ha affermato di aspettarsi una forte stagione di viaggio primaverile ed estiva.

Boeing (BA) – Il jet 737 MAX di Boeing potrebbe riprendere il servizio in Cina questo mese, secondo un rapporto di Bloomberg. Boeing ha aggiunto il 2,6% nel mercato primario.

Moderno (MRNA) – Moderna prevede di riportare i dati sul test del vaccino Covit-19, che include bambini di età compresa tra 2 e 5 anni, entro marzo. Se i dati sono di supporto, l’azienda richiederà l’approvazione per vaccinare quelle età. Moderna è scesa dell’1,1% nell’attività di mercato libero.

Orbita della Vergine (VORB) – Nella tarda giornata di oggi, Virgin ha in programma di lanciare il suo primo satellite commerciale dopo che sarà quotato in borsa. La sua quota ha aggiunto il 2,1% al mercato primario dopo essere scesa del 5,8% negli scambi di mercoledì.

Taiwan semiconduttori (TSM) – Record record trimestrale di Taiwan Semiconductor, l’analista Chipmaker ha sovraperformato Le azioni del mercato primario sono aumentate del 3,8%.

KB Inizio (KBH) – KB Home ha riportato un utile trimestrale di 1,91 dollari per azione, superiore alla stima di 14 centesimi, anche se leggermente inferiore alle previsioni di guadagno dei costruttori di case. KP Home ha rilasciato una prospettiva positiva per il 2022, con le sue azioni in aumento del 7,7% nel trading pre-mercato.

Lener (LEN) – Lennar ha aumentato il dividendo del 50%, portando il suo stipendio annuo da $ 1,00 a $ 1,50. Il dividendo del prossimo trimestre del costruttore di case di 37,5 centesimi per azione sarà pagato agli azionisti registrati dal 10 febbraio al 27 gennaio.

Tecnologie Solar Edge (SEDG), Affronta l’energia (ENPH) – Solar Edge ha guadagnato il 2,3% nel trading pre-mercato, mentre Enface è salito del 3,2%, con entrambe le società di energia alternativa che sono passate da “neutrale” a “acquista” a Kugenheim. I potenziali aspetti negativi che l’azienda ha evidenziato lo scorso anno – come valutazioni elevate e previsioni ottimistiche – si sono in gran parte dissipati.

Il Sole (RUN) – Dopo essere stata nominata la migliore scelta di azioni per l’anno 2022 da Morgan Stanley, la società di apparecchiature solari ha aggiunto il 2,1% al premarket, affermando che Sunran è una delle società con le maggiori barriere all’ingresso e una crescita ridotta.

Squadra di gara (MTCH), Bumble (BMBL) – Goldman Sachs ha aggiornato gli operatori dei servizi di incontri da “neutrali” a “neutrali”, affermando che nei prossimi anni i due beneficeranno di “venti favorevoli nel settore strutturale”. Match è salito del 3,2% e Bumble ha guadagnato il 3,1% nel mercato libero.