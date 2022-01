Ordine del vaccino canadese: il governo afferma che la “tassa fissata per la rimozione delle cere” del Quebec porta ad un aumento degli appuntamenti per la prima dose

“È stimolante!” Christian Dube, Ministro della Salute del Quebec L’ha twittato , Indicando che gli appuntamenti con la dose di martedì erano i più alti da diversi giorni.

La multa per non vaccinazione non si applica a coloro che hanno un’esenzione medica e non sono stati annunciati dettagli, anche se i funzionari hanno affermato che l’importo addebitato è “significativo”.

Il governo del Quebec afferma che quasi il 90% dei Quebec idonei ha ricevuto almeno una dose del farmaco. Govit-19 Le persone vaccinate e non vaccinate restano un peso per il sistema sanitario pubblico provinciale.

In una conferenza del governo 19 di mercoledì, il primo ministro canadese Justin Trudeau ha detto che non avrebbe soppesato se le multe del Quebec per non vaccinazione fossero una buona politica e avrebbe esaminato maggiori dettagli.

Trudeau ha sottolineato che il Canada ha severi ordini di vaccinazione per i passeggeri aerei e ferroviari, i lavoratori federali e i luoghi di lavoro controllati dal governo federale. “E le persone che sono costantemente riluttanti o scelgono di non essere vaccinate perdono il privilegio di fare determinate cose, che si tratti di salire su un treno o un aereo, viaggiare a livello internazionale o progredire nel servizio pubblico. Servizio”, ha detto Trudeau a una notizia conferenza mercoledì Il dibattito è in corso. La scorsa settimana, il Quebec, dove vive quasi un quarto di tutti i canadesi, ha annunciato che i cittadini sarebbero stati vaccinati per acquistare alcol o cannabis. Il certificato di vaccinazione è obbligatorio per mangiare al ristorante, andare in palestra o partecipare a eventi sportivi. Il ministro della Salute canadese Jean-Yves Duclos ha aggiunto che la nuova sentenza in Quebec non violerebbe le leggi sanitarie canadesi e che il vaccino è una via d’uscita dall’epidemia e uno strumento utile in Canada. READ Kyle Rittenhouse piange sul banco dei testimoni, afferma di aver sparato a un uomo dopo la minaccia “La vaccinazione rende il lavoro obbligatorio. Abbiamo dimostrato a livello federale che il 99% dei dipendenti pubblici e quasi il 99% dei dipendenti pubblici sono completamente vaccinati o lo saranno presto a livello federale”, ha detto Duglos in una conferenza stampa a Ottawa. Di mercoledì. Funzionari della sanità pubblica affermano che la maggior parte dei pazienti negli ospedali del Quebec non è vaccinata. I funzionari non hanno detto quanti pazienti Kovit sono stati ricoverati in ospedale e non sono stati vaccinati.