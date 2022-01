L’allenatore degli Houston Texans David Gully dopo una stagione

HOUSTON – Una fonte ha detto ad Adam Schiffer di ESPN che l’allenatore texano David Gully è stato licenziato.

Una fonte ha detto a Schaffter che anche il coordinatore dell’attacco Tim Kelly era stato licenziato.

Domenica, dopo che i texani hanno terminato la stagione 4-13, Gully ha detto che sarebbe tornato per una seconda stagione. Tuttavia, la proprietà e il front office dei texani hanno preso l’allenatore negli ultimi giorni per valutare e giovedì hanno deciso di licenziarlo.

La sparatoria arriva un anno dopo che i texani hanno assunto Gully, un assistente senior che è diventato il capo allenatore della NFL per la prima volta all’età di 65 anni. Gully è stato assunto nel gennaio 2021 dal CEO e presidente del gruppo Cal McNair e dal direttore generale Nick Caeserio. L’allenatore di Lone Block è stato assunto la scorsa stagione ed è stato uno dei tre allenatori neri della NFL. Il licenziamento di Gully lascia Mike Tomlin dei Pittsburgh Steelers l’unico allenatore della NFL attuale.

Prima di essere assunto a Houston, Gully ha trascorso due stagioni come assistente allenatore dei Baltimore Ravens, coordinatore di gioco e allenatore del wide receiver. Gully ha trascorso 43 anni come assistente nel football universitario e nella NFL.



Durante la prima stagione di Gully come capo allenatore, i texani hanno vinto lo stesso numero di partite vinte la stagione precedente sotto la guida dell’allenatore ad interim Romeo Grenell. Gully lo ha fatto con una lista in calo e una squadra che ha avuto solo una selezione al primo turno negli ultimi quattro anni.

Houston era senza quarterback Deshan Watson, La famiglia McNair ha richiesto l’attività a gennaio dopo aver assunto Caserio. Entro due mesi, il primo dei 23 casi contro Watson è stato accusato di molestie sessuali e cattiva condotta. Watson, che deve ancora affrontare 22 casi attivi, si è lamentato al campo di addestramento ed è stato nell’elenco degli attivi per tutta la stagione. Il quarterback è stato un graffio salutare per ogni partita.

Anche i texani del 2021 erano privi di risultati difensivi JJ Watt, a cui è stato chiesto di essere rilasciato dopo la stagione 2020, ora gioca per gli Arizona Cardinals.

In questa stagione, i texani hanno dominato i Jacksonville Jaguars. Taylor tiroide 2a settimana con infortunio alla coscia sinistra. È stato selezionato per sostituirlo nel terzo round del 2021 Davis Mills, Mentre Taylor era in riserva per infortuni, è andato 0-6 nelle sue sei partenze.

Dopo che Taylor ha lottato per tornare dalla riserva per infortuni, è stato assegnato a Mills, dove ha vinto i Jaguars e i Los Angeles Chargers nelle settimane successive.

Sotto Gully e Kelly, il crimine di Houston è stato classificato al 31 ° posto nel Football Outsiders DVOA. Secondo le cifre e i dati di ESPN, i texani hanno sovraperformato di 172 punti.

Le 13 sconfitte dei texani hanno rivendicato più proprietà in una sola stagione dal 2013.