Doja Kate dice che non ha intenzione di lavorare di nuovo con il dottor Luke

Doja cat è prima Ignorato Discute la sua decisione Per lavorare con il dottor Luke Le accuse di Kesha Abuso sessuale da Lui . Tuttavia, dentro di lei Rolling Stone Storia di copertina, finalmente Doja Kate Indirizzi La sua interazione con il produttore pop .

Quando gli è stato chiesto se avrebbe continuato a lavorare con lui, Doja Kate Disse Il giornalista EJ Dixon ha dichiarato: “Non lavoro con lui da molto tempo. Molte canzoni in esso … C’è una cosa che ha accreditato, dove ho detto, ‘Hmm, non lo so, non so se hai fatto qualcosa al riguardo.’

Dixon ha chiesto a Doja il gatto Per intenderci, ma il cantante/rapper non ha approfondito: “Ha qualche merito per la merda. E, sai, qualunque cosa sia. Non credo che dovrò lavorare di nuovo con lui. Penso che non ci sia bisogno di lavorare con lui in futuro. Lo so.”

W Dopo l’intervista, Doja Kate Ha inviato un’e-mail a Dixon, dicendo: “Quando gli è stato chiesto di Luke, qualcuno potrebbe aver detto qualcosa che spiegherebbe perché era in debito con cose non qualificate. Non voglio sottolineare nient’altro.

Come spiegato in Rolling Stone Profilo, firmato da Doja Chemosabe Records, “Leading the RCA’s seal [Dr. Luke]”Ogni disco dal suo EP del 2014 Burr! Pubblicato da Kemosabe. Dott. A Luke è anche attribuito il merito di aver prodotto alcuni dei suoi più grandi successi, tra cui “Say Cho”, “Best Friend” e “Kiss Me More”.

Dr. Luke a Continua battaglia legale con Kesha, chi È stato incriminato nel 2014 con l’accusa di molestie sessuali e percosse.