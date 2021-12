L’ordine di vaccinazione del governo di Biden è stato ristabilito per le grandi imprese

Ma il giudice nominato da Trump John L. Larsen ha negato e ha sostenuto che l’agenzia aveva violato la sua autorità legale, come il Comitato del Quinto Circuito prima di lui.

Infezione da corona virus: cose importanti da sapere Carta 1 su 4 Vaccino Pfizer per bambini piccoli. La società ha affermato di avere una bassa dose del suo vaccino contro il virus corona Non ha sviluppato un’immunità adeguata Studi clinici in corso nei bambini di età compresa tra 2 e 5 anni. Questa battuta d’arresto minaccia di vaccinare i bambini più piccoli di quanto molti si aspettassero. Gli Stati Uniti hanno superato gli 800.000 morti. La scorsa settimana, i decessi del governo negli Stati Uniti 800.000 – Il numero più alto conosciuto in qualsiasi paese. Circa il 75% di loro è morto 65 o più sono coinvolti. Un americano americano su 100 è morto a causa del virus.

“L’obiettivo diretto è proteggere coloro che non sono vaccinati contro la propria volontà”, ha scritto il giudice Larson. “I vaccini sono gratuiti e chi non è vaccinato può scegliere di proteggersi in qualsiasi momento. Inoltre, poiché il Segretario non ha il potere del Congresso di costringerli a difendersi, i restanti fattori di accomodamento non possono essere bilanciati.

Tutti i giudici del quinto circuito sono stati nominati dal Partito repubblicano conservatore, che ha bloccato il regime.

I sostenitori del suo caso hanno lavorato per rendere disponibile online la trascrizione effettiva di questa dichiarazione. Dei suoi 16 giudici, cinque sono stati nominati dai democratici e 11 dai repubblicani. (Tuttavia, uno dei candidati repubblicani, il giudice Helen N. White, era originariamente un candidato per il presidente democratico Bill Clinton, prima di essere ribattezzato dal repubblicano George W. Bush. Come parte di un accordo politico.)

Invece, gli sfidanti possono appellarsi direttamente alla Corte Suprema, che è governata da un collegio conservatore di sei parti. (Corte suprema all’inizio di questo mese Rifiutato di smettere New York vuole che gli operatori sanitari siano vaccinati contro il virus corona, anche quando citano obiezioni religiose.)

Le condizioni sotterranee stanno cambiando rapidamente e nuovi casi sono in aumento, apparentemente a causa della variante Omigran altamente contagiosa. La magistratura ha avvertito il mese scorso che impedire l’entrata in vigore dell’ordine “costerebbe dozzine o centinaia di vite al giorno e porterebbe a più ospedali, altri gravi rischi per la salute e costi enormi”.

La regola OSHA ha consentito a molte grandi aziende di annunciare il formato del mandato del vaccino, tra cui Procter & Gamble, IBM e, con un requisito separato per gli appaltatori federali. American Airlines. Altri, ecc. Tyson Foods e Google, Di fronte al crescente rischio di variazione delta, gli ordini eseguiti da soli.