Informazioni recenti su casi Govt-19, variante Omigron e vaccini: annunci in tempo reale

video ? Ancora ? New York dovrebbe mantenere il mandato di vaccinazione per i datori di lavoro privati, afferma il sindaco eletto Eric Adams, eletto sindaco, ha promesso di sostenere l’ordine di vaccinazione della città di New York per i dipendenti del settore privato attuato dal sindaco Bill de Blasio. Giornalista: “Nell’ordinanza di vaccinazione per i dipendenti del settore privato qui in città, de Blasio ha detto che forse il più coraggioso del Paese, può avere idea di come stia succedendo adesso? Cosa ne pensi con esso? Cosa vuoi cambiare in questo? Puoi dire qualcosa a riguardo ora? Non lo so. Il dottor Sokshi in precedenza aveva detto che sarebbe stato riconsiderato. Quando sarà riconsiderato? E cosa ne pensi di questo e cosa puoi cambiare? “” Lo terremo a posto. Oggi abbiamo parlato con i nostri leader aziendali e abbiamo fatto loro sapere che ce l’avremo. Voglio avere quel giorno in cui non ci sono bambini mascherati nelle scuole, non c’è bisogno che le famiglie si siedano in un ristorante o vadano altrove con le carte delle vaccinazioni. Apportiamo queste modifiche in base a ciò che dice la scienza quando determinati ordini possono essere rimossi. Potrebbe venire un momento in cui arriva una nuova variante, dobbiamo aumentare gli ordini. Quindi, in questo momento, manterremo ciò che è stato messo in atto per la comunità imprenditoriale. Eric Adams, eletto sindaco, ha promesso di sostenere l’ordine di vaccinazione della città di New York per i dipendenti del settore privato attuato dal sindaco Bill de Blasio. debito debito… Dave Sanders per il New York Times

Dopo diverse settimane di silenzio, il sindaco eletto Eric Adams ha promesso di tenere New York City giovedì. Ordinanza di vaccinazione per i dipendenti del settore privato A posto. La richiesta, approvata dal sindaco Bill de Blasio, è la prima del genere nel Paese. L’ultima settimana in carica di De Blasio è entrata in vigore lunedì.

“Il nostro obiettivo è la vaccinazione e i test, la vaccinazione e i test, la vaccinazione e i test”, ha affermato il sig. Adams ha detto, il sig. Dott. Dave A., Assessore alla Salute di De Blasio. Prima di tornare a Sokshi, incontrò Mr. Adams sarà il commissario per la salute. Marzo.

“L’ordine dei datori di lavoro del settore privato sarà in vigore nel nuovo anno, concentrandosi sul rispetto, non sulla punizione”, ha dichiarato il dott. Chokshi.

Gli epidemiologi hanno elogiato l’ordine, ma il sig. Il suo momento alla fine del mandato di de Blasio ha causato confusione tra alcuni imprenditori sul fatto che avrebbero rispettato o meno l’ordine. Non so se Adams può aspettare fino a quando non entra in carica e annuncia la sua politica. . Alcuni vedono anche questo come un mal di testa burocratico e alcuni temono che i lavoratori possano andarsene piuttosto che conformarsi.

In questo caso il sig. C’era anche il silenzio di Adams Fiducia coltivata Tra alcuni imprenditori aveva intenzione di far scadere l’ordine.

Ma in poche settimane Mr. Di Blazio Annunciato Secondo una politica pubblicata il 6 dicembre, la variante Omigron si è diffusa in tutta New York City e ha portato a un forte aumento dei casi di virus corona.

Sopra mercoledì, La città ha creato un record di un giorno per la terza volta in una settimana e ha chiuso un tunnel che collegava il Queens e Manhattan perché molti lavoratori dei trasporti erano malati. La vita di città, per certi versi, è rallentata a passo d’uomo. Westminster Kennel Club posticipato La sua esposizione canina di gennaio in onore di Omigran.

Omicron ha già colpito centinaia di migliaia di abitanti delle città. Mercoledì, il governatore Kathy Hochul ha annunciato che 39.591 persone erano risultate positive a New York il giorno precedente. E questo è un numero basso perché ha molti test domiciliari positivi, ma non è mai stato segnalato ai funzionari della sanità pubblica.

In tutta la città, il tasso di positività al test è superiore al 20 percento. Gli ospedali di tutta la città vedono centinaia di nuovi pazienti Covit-19 al giorno, anche se medici e sistemi ospedalieri affermano che molti sono molto meno malati a causa di precedenti epidemie di virus corona. A partire da martedì, il giorno più recente del rapporto, c’erano meno di 3.200 pazienti Govt-19 negli ospedali di New York City. Circa 370 persone sono nel reparto di terapia intensiva.

Dr. Ashish KJ, preside della Brown University School of Public Health; Adams ha detto che la decisione è stata saggia.

“I vaccini sono solo il modo per uscire da questa infezione”, ha detto il dottor Ja. “Esorto i datori di lavoro, sia privati ​​che pubblici, a garantire che i loro dipendenti siano vaccinati – questo crea un ambiente di lavoro molto più sicuro – e penso che questo sia essenziale”.

L’entusiasmo del dottor Zhao non è universale.

Sig. Ordine di Di Blasio, ora Mr. Di proprietà di Adams, ha fatto arrabbiare alcuni nel settore degli affari, comprese le grandi società, che non hanno avuto l’opportunità di rispettare entrambi gli ordini del presidente Biden, che è sotto ingiunzione della Corte Suprema ed è sotto processo. Il buco per i non vaccinati, e non a New York City.

“Per le grandi aziende con un’impronta globale e nazionale, la coerenza tra le politiche federali sugli ordini di vaccini e maschere e l’etica del governo e le politiche statali e locali è molto importante”, ha affermato Katherine Wilde, amministratore delegato della partnership per New York City. Molte grandi aziende.

“Inoltre la politica di de Blasio non è coerente in termini di tempo o politica di Biden”.