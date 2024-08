Si prevede un rafforzamento della tempesta tropicale Ernesto nell’Oceano Atlantico

Secondo il National Hurricane Center, la tempesta tropicale Ernesto dovrebbe rafforzarsi fino a diventare un uragano nell’Atlantico entro giovedì.

Ernesto si trovava nei Caraibi martedì mattina, a circa 175 miglia a est-sud-est di San Juan, Porto Rico, e a ovest-nordovest a 18 mph con venti massimi sostenuti di 60 mph. Si prevede che questo movimento continui fino a martedì notte prima che la tempesta si sposti verso nord-ovest e poi verso nord a un ritmo più lento mercoledì e giovedì.

“Secondo le previsioni, il centro di Ernesto dovrebbe passare vicino o sopra le Isole Vergini questa sera, quindi attraversare il nord-est e il nord di Porto Rico stasera e mercoledì”, ha detto martedì mattina il centro degli uragani.

UN Conferenza stampa Martedì, il governatore di Porto Rico. Pedro Pierluisi ha esortato le persone a non lasciare le proprie case dopo le 18, poiché si prevede che le condizioni della tempesta peggioreranno negli Stati Uniti entro mezzanotte. La rete elettrica di Porto Rico non è stata ricostruita in modo permanente da quando l’uragano Maria ha colpito nel 2017, e i funzionari si aspettavano interruzioni di corrente diffuse in tutta l’isola.

I comuni insulari di Vieques e Culebra, a circa 7 miglia dalla costa orientale di Porto Rico, sono sotto allerta uragani, ha detto durante il briefing Ernesto Rodriguez, direttore del Servizio meteorologico nazionale di San Juan.

“Non dobbiamo abbassare la guardia”, ha detto Rodriguez.

Martedì pomeriggio è stato emesso un avviso di uragano per gli Stati Uniti e le Isole Vergini britanniche poiché gran parte di Porto Rico è rimasta sotto un allarme di tempesta tropicale.

La tempesta si sposterà sull’Atlantico occidentale nel corso della settimana.

Martedì tempesta tropicale Ernesto. NOAA/AFP tramite Getty Images

Si prevede che la tempesta si rafforzerà nei prossimi giorni e diventerà un uragano entro giovedì a nord delle Grandi Antille, tra cui Cuba, Porto Rico e Giamaica.

Si prevede che le condizioni della tempesta tropicale colpiranno le Isole Vergini nelle prossime ore, ha detto il centro uragani in un aggiornamento di martedì pomeriggio.

Nelle Isole Ernesto Sottovento e in alcune parti delle Isole Vergini potrebbero cadere dai 4 ai 6 pollici di pioggia. Secondo il centro uragani, sul sud-est di Porto Rico potrebbero cadere fino a 10 pollici di pioggia.

Il livello dell’acqua potrebbe salire fino a 3 piedi sopra il livello del suolo lungo la costa orientale di Porto Rico e delle Isole Vergini americane e britanniche. Un’ondata di tempesta potrebbe portare onde grandi e distruttive vicino alla costa delle Isole Vergini britanniche.

Porto Rico ha già attivato la Guardia Nazionale e annullato l’inizio delle lezioni nelle scuole pubbliche, ha riferito l’Associated Press.

È stato emesso un avviso di tempesta tropicale per St. Kitts e Nevis, St. Martin e St. Maarten, Porto Rico, St. Barts, Saba e Sint Eustatius.