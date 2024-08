Scopri quale cast di Golden Bachelorette uscirà con Joan Vassos

Quando Joan Vassos, 61 anni, ritorna nel mondo degli appuntamenti come protagonista della serie ABC Addio al nubilato d’oroavrà alcuni anziani eccezionali tra cui scegliere.

Settimanale di intrattenimento offre un primo sguardo esclusivo ai 24 uomini che competeranno per il cuore di Joan nello spin-off guidato da donne Scapolo d’OroDi età compresa tra 57 e 69 anni, il gruppo comprende un pompiere, il proprietario di un salone, un ristoratore, un medico d’urgenza e, naturalmente, molti pensionati. Gli uomini provengono da tutto il paese e hanno una varietà di hobby interessanti, dal cornball alla cucina, al suonare l’oud.

Gli uomini del ‘Addio al nubilato d’Oro’.

Continua a leggere per saperne di più sugli uomini che sperano in una seconda possibilità d’amore con Joan quando Addio al nubilato d’oro La premiere sarà mercoledì 18 settembre alle 20:00 ET/PT su ABC.

Bell, 68

Bell, 68 anni (“L’addio al nubilato d’oro”).

Città natale: Portland, Oregon.

funziona: Videografo in pensione

Curiosità sulla vita: “A Bill piace possedere un bar e lo chiama Billy Beans.” Ma sarà un caffè normale o un caffè dell’odio?

Bobo, 66 anni

Bob, 66 anni (“L’addio al nubilato d’oro”).

Città natale: Marina del Rey, California

funziona: Chiropratico

Curiosità sulla vita: “Questo terapista è un appassionato surfista ed era pronto a vedere se lui e Joan avevano la chimica del tubo che stava cercando.” Ci fermeremo un attimo mentre tutti coloro che hanno meno di 50 anni cercano la frase “Completamente tubolare“.”

Carlo K., 62 anni

Charles K., 62 anni (“L’addio al nubilato d’oro”).

Città natale: Rancho Palos Verdes, California.

funziona: Gestore del portafoglio

Curiosità sulla vita: “Charles K. è molto orgoglioso del lavoro svolto costruendo case nelle zone rurali del Nicaragua”. Anche noi siamo fieri di te, Charles K.!

Carlo L., 66 anni

Charles L., 66 (“L’addio al nubilato d’oro”).

Città natale: Filadelfia, Pennsylvania.

funziona: Analista finanziario in pensione

Curiosità sulla vita: “Se Charles L. potesse vedere qualcuno in concerto durante i suoi anni d’oro, gli piacerebbe vedere Britney Spears esibirsi un giorno.” (BRB – incarnazione di questo da Charles L.)

Scossa, 60

Chuck, 60 anni (“L’addio al nubilato d’oro”).

Città natale: Wichita, Kansas.

funziona: Responsabile assicurativo

Curiosità sulla vita: “Il suo piacere colpevole è lo shopping e non può resistere a una buona vendita!” Prega gli dei dei reality affinché Shock riceva un invito a un appuntamento di gruppo a Costco.

Cristoforo, 64 anni

Christopher, 64 anni (“L’addio al nubilato d’oro”).

Città natale: Babilonia occidentale, New York

funziona: contraente

Curiosità sulla vita: “Christopher adora festeggiare il suo compleanno alla vigilia di Natale!” Sosteniamo il festoso Re del Capricorno.

Dan, 64 anni

Dan, 64 (“L’addio al nubilato d’oro”).

Città natale: Napoli, Florida

funziona: Investitore privato

Curiosità sulla vita: “A Dan piace cantare, ma non in pubblico.” Dio mio. Questo poveretto dovrà cantare ad un appuntamento di karaoke di gruppo, giusto?

Davide, 68 anni

David, 68 anni (“Lo scapolo d’oro”).

Città natale: Austin, Texas.

funziona: Allevatore di bestiame

Curiosità sulla vita: “L’eroe di David è sua madre di 91 anni.” Oh mio Dio, come potrei arrabbiarmi per un “fatto divertente”???

Gary, 65 anni

Gary, 65 anni (“L’addio al nubilato d’oro”).

Città natale: Deserto delle Palme, California

funziona: Direttore finanziario in pensione

Curiosità sulla vita: “Gary è il padrino della leggendaria cantante Tina Turner ed è anche estremamente dotato musicalmente, con una bellissima voce e grandi passi di danza.” Se questo ragazzo non è così Nell’inevitabile appuntamento del talent show, i produttori faranno un pasticcio.

Generazione, 60

Jill, 60 anni (“L’addio al nubilato d’oro”).

Città natale: Missione Viejo, California.

funziona: insegnante

Curiosità sulla vita:Il libro preferito di Jill è… Ponti della contea di Madison“Oh ragazzi, abbiamo una rosa tenera certificata in casa, amanti delle rose!

Greg, 64 anni

Gregg, 64 (“L’addio al nubilato d’oro”).

Città natale: Longboat Key, Florida.

funziona: Vicepresidente in pensione dell’Università

Curiosità sulla vita: “Greg indossa sandali il 90% delle volte.” Beh, spero che non lo faccia se avrà un appuntamento uno a uno. Devi vestirti elegante per scatenare l’addio al celibato d’oro!

Uomo, 66 anni

Uomo, 66 anni (L’addio al nubilato d’oro).

Città natale: Reno, Nevada

funziona: Medico d’urgenza

Curiosità sulla vita: “Jay ha intenzione di scalare il Kilimanjaro quest’autunno.” Questi piani sono flessibili, signore? La tua potenziale fidanzata potrebbe avere un’opinione al riguardo.

Jack, 68 anni

Jack, 68 anni (“L’addio al nubilato d’oro”).

Città natale: Chicago, Illinois

funziona: Ristoratore

Curiosità sulla vita: “Il 22 maggio 1977, Jack era seduto in prima fila all’ultimo concerto di Elvis a Chicago.” Faremo una pausa per un momento mentre tutti coloro che hanno meno di 50 anni cercheranno su Google “chi è Elvis”.

Jonathan, 61 anni

Jonathan, 61 anni (“L’addio al nubilato d’oro”).

Città natale: Oakland, Iowa

funziona: Consulente per le spedizioni

Curiosità sulla vita: “Jonathan ha avuto l’idea di diventare un bodybuilder.” Sì, vediamo quelle armi sotto quella giacca. Capito, Jonathan!

Giordania 61

Jordan, 61 anni (“L’addio al nubilato d’oro”).

Città natale: Chicago, Illinois

funziona: direttore delle vendite

Curiosità sulla vita: “A Jordan mancano i giorni in cui i visitatori si fermavano senza preavviso.” Con tutto il rispetto, Jordan, non siamo d’accordo con te.

Keith, 62 anni

Keith, 62 anni (“L’addio al nubilato d’oro”).

Città natale: San Jose, California

funziona: Il padre della ragazza

Curiosità sulla vita: “Il piacere colpevole di Keith è il gelato di Ben & Jerry, e dice che non riesce mai a mangiarne solo una pallina.” Non preoccuparti, Keith, non sei solo.

Kane, 60 anni

Kane, 60 anni (L’addio al nubilato d’oro).

Città natale: Peabody, Massachusetts.

funziona: Tesoriere per la gestione della proprietà

Curiosità sulla vita: “A Ken viene detto che guida male, ma lui non ci crede.” Ascoltate, produttori: fareste meglio a non mandare Joan in macchina con i fari rotti di notte con questo ragazzo.

Kim, 69 anni

Kim, 69 anni (“L’addio al nubilato d’oro”).

Città natale: Seattle, Washington.

funziona: Capitano di marina in pensione

Curiosità sulla vita: “Kim è un eccellente fischiatore.” Beh, questo ragazzo deve essere presente all’appuntamento del talent show di Gary.

Marco 57

Mark, 57 anni (L’addio al nubilato d’oro).

Città natale: Leesville, Louisiana.

funziona: Veterano dell’esercito

Curiosità sulla vita: “Mark ha paura degli struzzi.” Ci deve essere una storia dietro, giusto? (Inoltre, sì, quello è il padre di Kelsey, che abbiamo incontrato la scorsa stagione in… laurea.)

Michele, 65 anni

Michael, 65 anni (“L’addio al nubilato d’oro”).

Città natale: Denver, Carolina del Nord

funziona: Amministratore delegato in pensione del settore bancario

Curiosità sulla vita: “Michael è stato a Lollapalooza tre volte… tutte sulla cinquantina!” Beh, almeno non è stato così Carrozza trainata da cavalli.

Pablo, 63 anni

Pablo, 63 anni (“L’addio al nubilato d’oro”).

Città natale: Cambridge, Maryland

funziona: Direttore in pensione dell’agenzia delle Nazioni Unite

Curiosità sulla vita: “Pablo ha difficoltà a controllarsi quando si tratta di gelato.” Non vedo l’ora di vederlo condividere una banana con Keith nella cucina della Bachelor Mansion.

Pasquale, 69

Pascal, 69 (“L’addio al nubilato d’oro”).

Città natale: Chicago, Illinois

funziona: Proprietario del salone

Curiosità sulla vita: Pascal non è un ottimo cuoco, ma “prenota bene!” Senza dubbio adorerai una battuta del buon papà (o in questo caso del nonno).

RG, 66

RJ, 66 (“L’addio al nubilato d’oro”).

Città natale: Irvine, California.

funziona: Consulente finanziario

Curiosità sulla vita: “Il film di Natale preferito di RJ è… Duro a morire“È bello sapere dove si colloca RJ in questo dibattito secolare.

Tommaso, 62 anni

Thomas, 62 anni (“L’addio al nubilato d’oro”).

Città natale: Nuova York, Nuova York

funziona: Capo dei vigili del fuoco di New York City

Curiosità sulla vita: “Thomas possedeva un ristorante di crêpe nel Rhode Island.” Un bel pompiere single che cucina crepes in una città di mare? Questo è un film distintivo se ne abbiamo mai sentito uno.