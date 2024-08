Stati in cui potrebbe essere possibile vedere l’aurora boreale stasera

Linea superiore

Diversi stati continentali degli Stati Uniti potrebbero avere un’altra possibilità di vedere di nuovo l’aurora boreale martedì notte dopo un gruppo di emissioni solari sparate verso la Terra durante il fine settimana, anche se l’aurora di martedì sarà probabilmente più debole della precedente aurora boreale.

Fatti chiave

L’indice Kp per l’aurora boreale di martedì notte è quattroCiò significa che le luci si allontaneranno dai poli, diventeranno “più luminose e ci sarà più attività aurorale”. Secondo All’Amministrazione Nazionale Oceanica e Atmosferica. Un gruppo di espulsioni di massa coronale – eruzioni di materiale solare – è arrivato sulla Terra durante il fine settimana, monitorato dalla National Oceanic and Atmospheric Administration. Lui prevede Le espulsioni di massa coronale continueranno a verificarsi fino a martedì, con la conseguente visibilità di aurore in diversi stati continentali degli Stati Uniti. Ciò avviene dopo una prestazione inaspettatamente forte Tempesta geomagnetica G4 È stato avvistato lunedì con Indicatore Kp Raggiungendo il livello 8, alcune delle aurore boreali più potenti dall’impressionante spettacolo di maggio, insieme al picco dello sciame meteorico delle Perseidi. Tuttavia, martedì notte c’è ancora la possibilità di vedere l’aurora boreale insieme alle meteore delle Perseidi: e sebbene il picco dello sciame meteorico sia già passato, i pochi giorni prima e dopo il picco sono anche giorni privilegiati per l’osservazione. L’attività solare è stata insolitamente attiva negli ultimi mesi mentre il ciclo solare di 11 anni del Sole si avvicina alla fine prevista vertice Si prevede che la Terra sarà testimone di un’ondata di tempeste geomagnetiche tra la fine del 2024 e l’inizio del 2026, poiché si prevede che le macchie solari si intensificheranno nel prossimo anno, il che probabilmente scatenerà altre tempeste geomagnetiche.

Dove sarà visibile l’aurora boreale stasera?

Anche se è difficile sapere dove apparirà l’aurora boreale, potrebbe essere più visibile martedì notte in Canada e Alaska. Secondo Secondo la National Oceanic and Atmospheric Administration (vedi immagine sotto). Tuttavia, gli stati continentali degli Stati Uniti in linea di vista dell’aurora boreale includono Washington, Oregon, Idaho, Montana, North Dakota, South Dakota, Nebraska, Minnesota, Wisconsin, Michigan, Maine e lo stato di New York.

Qual è il modo migliore per vedere l’aurora boreale?

Di solito le luci sono accese Più attivo Per ottenere le migliori viste dell’aurora boreale, la National Oceanic and Atmospheric Administration consiglia di viaggiare il più vicino possibile ai poli, di evitare le luci della città e altro inquinamento luminoso, di monitorare le previsioni del tempo per condizioni di osservazione eccellenti e di trovare una posizione in un punto panoramico. come una collina.

Qual è il modo migliore per fotografare l’aurora boreale?

Le fotocamere degli smartphone lo sono Abbastanza sensibile Per catturare l’aurora boreale, anche quando non è visibile ad occhio nudo. Visita l’IslandaUn sito web turistico specializzato in Islanda, dove le luci sono spesso visibili, consiglia di attivare la modalità notturna per migliorare l’esposizione della fotocamera dello smartphone.

Sfondo principale

Ciclo solare 25– il ciclo del sole ogni 11 anni circa – è stata la causa delle tempeste geomagnetiche che hanno portato ai recenti avvistamenti dell’aurora boreale, e la NASA prevede che continuino anche l’anno prossimo. Il ciclo 25 è iniziato a dicembre 2019 e si prevede che raggiungerà il suo picco, quando si prevede che l’attività raggiungerà il picco.fra Si prevede che le tempeste geomagnetiche raggiungeranno il picco tra la fine del 2024 e l’inizio del 2026, con 115 macchie solari che dovrebbero essere la fonte delle tempeste geomagnetiche. Sebbene il massimo non si sia ancora verificato, l’attività del Sole è stata più attiva di quanto gli scienziati si aspettassero, quindi è probabile che ci saranno più tempeste geomagnetiche fino al 2025, anche se è difficile prevedere esattamente quando si verificheranno queste tempeste.

Grande numero

299. Questo è il numero di macchie solari raggiunte l’8 agosto, secondo la NOAA. AspettativeQuesto è il numero più alto di macchie solari dall’inizio del ciclo solare 25 e il numero più alto almeno dal luglio 2002. Tuttavia, il numero ufficiale verrà riportato entro il 1° settembre.