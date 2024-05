Singapore Airlines: i passeggeri ricordano l’orrore quando la turbolenza colpisce il volo

“Ho iniziato a prepararmi per vedere cosa stava succedendo e all’improvviso c’è stato un crollo così drammatico che tutti quelli che erano seduti e non indossavano la cintura di sicurezza sono stati immediatamente lanciati contro il soffitto”, ha detto a Reuters lo studente 28enne Dzafran Azmir.

Il Boeing 777-300ER diretto a Singapore è stato dirottato su Bangkok in seguito all’incidente in volo ed ha effettuato un atterraggio di emergenza alle 15:45 ora locale (08:45 GMT), con a bordo circa 211 passeggeri e 18 membri dell’equipaggio.

La compagnia ha detto che sta collaborando con le autorità tailandesi per fornire assistenza medica ai passeggeri e che invierà una squadra a Bangkok per ulteriore assistenza.

Un altro britannico, Gerry, 68 anni, era in visita in Australia per il matrimonio di suo figlio. Ha detto che non c’era stato alcun avvertimento prima che “l’aereo affondasse”.