SpaceX esegue una tripletta e lancia il terzo missile in 36 ore

SpaceX ha appena completato un impressionante treppiede per il volo spaziale.

due fasi Falco 9 Un razzo lanciato dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida domenica (19 giugno) alle 00:27 EDT (0427 GMT), portando in orbita un satellite per comunicazioni di Globalstar con sede in Louisiana.

Dieci minuti dopo il decollo, il primo stadio del razzo è tornato sulla Terra per un atterraggio verticale SpaceX Una nave drone ha appena letto le istruzioni, che era di stanza nell’Oceano Atlantico al largo della costa della Florida. Se tutto andrà secondo i piani, il satellite verrà schierato in orbita circa 1 ora e 50 minuti dopo il lancio.

Imparentato: Le 20 missioni SpaceX più memorabili

Il primo stadio di un razzo SpaceX Falcon 9 scende in mare il 19 giugno 2022, dopo il lancio di un satellite per comunicazioni per Globalstar. Questo è stato il nono atterraggio di questo booster. (Credito immagine: SpaceX)

Era La terza missione di SpaceX In poco più di 36 ore. La società ha lanciato 53 satelliti Internet Starlink venerdì (17 giugno) dal Kennedy Space Center della NASA in Florida e ha sollevato un satellite radar dell’esercito tedesco dalla base della forza spaziale di Vandenberg in California sabato (18 giugno).

Venerdì set di assegnazione a Nuovo record per il riutilizzo dei missili per SpaceX; Il Falcon 9 su cui ha volato presentava un primo stadio che ha già visto 12 lanci al suo attivo. (Il lancio di domenica è stato il nono per questo particolare primo stadio del Falcon 9, Secondo la descrizione della missione di SpaceX (Si apre in una nuova scheda).)

SpaceX ha davvero aumentato il suo ritmo di lancio quest’anno, anche prima della tripletta. Il decollo domenica mattina dell’azienda è stato il 26 del 2022 e il semestre non è ancora finito.