Tommy Murphy ha abbandonato la corsa per il seggio di Menendez al Senato

A settembre il sig. Il giorno dopo che Menendez fu accusato di aver accettato tangenti in oro, contanti e Mercedes Benz in cambio della sua influenza politica, Mr. Kim è saltato in gara. Da allora, il sig. Kim, per decenni Mr. La campagna della Murphy ha incorporato con successo lo stesso stile di “politica rotta” che ha nutrito e difeso Menendez.

Il primo sondaggio indipendente della corsa ha mostrato che la signora Murphy era in vantaggio di 12 punti percentuali. Altri sondaggi condotti da campagne e organizzazioni politiche hanno mostrato che la signora Murphy, che era stata registrata per votare come repubblicana fino a 10 anni fa, era molto indietro.

Poi, nel mezzo di una corsa per le primarie di alto profilo, Mr. Kim ha intentato una causa che metteva direttamente in discussione un elemento essenziale del sistema elettorale statale: un sistema di voto progettato per avvantaggiare i candidati favoriti dei leader politici locali. Questa pratica consente ai leader della contea di schierare i loro candidati preferiti in un'unica riga o colonna per ciascuna carica, una posizione elettorale preferenziale chiamata “linea” nel New Jersey.

La cosiddetta linea viene utilizzata per premiare o punire, ispirare fiducia nei candidati e rendere difficile la vittoria agli sfidanti non autorizzati.

La settimana scorsa, dopo aver chiesto a un giudice federale di costringere lo Stato a ridisegnare la votazione a partire dal 4 giugno, Mr. Kim ha testimoniato in tribunale per più di un'ora. Ad alimentare il dibattito, il procuratore generale dello stato, Matthew J. Platkin ha annunciato una settimana fa di considerare incostituzionale il sistema elettorale statale.