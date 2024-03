Il mega-donatore repubblicano Jeff Yass possiede azioni della Trump Media Merger Partnership

L'impennata dei prezzi delle azioni di Digital World quest'anno ha aumentato il valore dei 79 milioni di azioni di Trump Media in Trump Media di miliardi di dollari. A Trump verrà inoltre emessa una classe di azioni che gli conferisce almeno il 55% del potere di voto su tutte le azioni degli azionisti.

La fusione è stata completata prima della scadenza di lunedì fissata da Trump per garantire una cauzione a copertura di una multa di 454 milioni di dollari imposta da un giudice in un caso di frode civile.

Le azioni dell'ex presidente in Trump Media potrebbero fornirgli un'ancora di salvezza finanziaria per raccogliere i soldi necessari per acquisire obbligazioni. Ma per farlo, ha bisogno che il consiglio di amministrazione di Trump Media, composto da sette membri, rimuova le restrizioni che gli impediscono di vendere azioni o di utilizzare azioni come garanzia per obbligazioni per i prossimi sei mesi.

Il consiglio comprende il figlio maggiore di Trump, Donald Jr., e tre ex membri della sua amministrazione: Kash Patel, che era capo dello staff del segretario alla difesa ad interim di Trump; l'ex rappresentante commerciale degli Stati Uniti Robert Lighthizer; e Linda McMahon, ex amministratore della Small Business Administration.

La signora McMahon presiederà un'importante raccolta fondi per il signor Trump prevista per il 6 aprile a Palm Beach, in Florida, secondo una copia dell'invito. L'evento è co-ospitato da John Paulson, l'investitore miliardario, e comprende una serie di finanziatori di Wall Street come presidenti. Il signor Yas non è stato menzionato come uno di loro.

Maggie Habermann Contributo ai rapporti.