Kevin Hart riceve il Mark Twain Award per l'umorismo americano

Washington (AFP) – Kevin Hartche è passato dai microfoni aperti e dai comedy club della sua nativa Filadelfia fino a diventare uno degli artisti più popolari nel suo paese, ha ricevuto un premio Premio Mark Twain per l'umorismo americano Domenica durante una cerimonia al Kennedy Center for the Performing Arts.

Celebrità e comici famosi si sono uniti nel rendere omaggio a Hart, molti dei quali citano specificamente la sua etica del lavoro comico, la positività e la continua dedizione alla sua arte.

“È semplicemente fonte di ispirazione”, ha detto la comica Nikki Glazer sul tappeto rosso. “È una delle persone con più talento naturale che abbia mai incontrato. Ma ama anche se stesso, e questo non è qualcosa che si può dire di ogni comico di successo.”

Il comico J.B. Smoove (Leon in “Curb Your Enthusiasm”) ricorda il giovane Hart come un entusiasta che creava quasi guai.

“Onestamente, quando ha iniziato, era una persona tossica”, ha detto Smoove. “Ma raccoglieva sempre pezzi qua e là, imparava sempre dalle persone e non aveva mai paura di imparare.”

Lo spettacolo è iniziato con un duetto ad alta energia di Robin Thicke e Nelly.

Hart, 44 anni, ha affinato uno stile distintivo che combina la sua altezza ridotta, i movimenti espressivi del viso e della bocca in uno stand-up di successo.

A Hollywood, Hart ha debuttato nel film “Paper Soldiers” del 2002 ed è diventato famoso grazie a una serie di ruoli da protagonista in film di successo come “The 40-Year-Old-Virgin” del 2005.

I film di Hart hanno incassato più di 4,23 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Giunto alla sua 25a edizione, il Mark Twain Award premia ogni anno gli artisti che hanno avuto un impatto duraturo sull'umorismo e sulla cultura. I premiati ricevono un busto in bronzo di Twain, il famoso scrittore e autore satirico americano il cui vero nome era Samuel Clemens.

I vincitori dei Mark Twain Awards vengono onorati con una serata di certificati e video tributo, spesso con protagonisti i vincitori del passato. Altri comici che hanno ricevuto il premio alla carriera includono il destinatario inaugurale Richard Pryor, George Carlin, Whoopi Goldberg, Bob Newhart, Carol Burnett e Dave Chappelle. Bill CosbyIl Premio Mark Twain, assegnato nel 2009, è stato revocato nel 2019 a seguito di accuse di violenza sessuale.