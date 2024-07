Tracker delle scadenze commerciali MLB: aggiornamenti in tempo reale su tutti gli acquirenti e venditori mentre le squadre si avviano verso la postseason

Sembra che gli Astros abbiano pagato in eccesso. Mandare due giovani di talento con un tempo in campionato e un’altra prospettiva di basso livello a Toronto in cambio dell’imminente noleggio di free agent Yuki Kikuchi è un po’ ricco visto come si è comportato il mercato finora entro questa scadenza.

Per essere chiari, gli Astros dovrebbero provarci. Non è questo il problema qui. Lunedì Houston ha affrontato i Mariners nell’AL West. Dopo un inizio fiacco del 2024, sono sorprendentemente usciti dall’abisso. Se usi ragazzi come Jose Altuve, Alex Bregman e Yordon Alvarez, le World Series sono sempre realistiche. Questo club ha realizzato sette ALCS consecutivi per un motivo.

Gli Astros hanno anche identificato correttamente un’area di necessità nel loro roster: iniziare a lanciare. Diversi infortuni hanno criminalmente impoverito la rotazione di Houston. Ma i problemi qui sono (1) il giocatore che hanno acquistato e (2) il prezzo che hanno pagato.

Yusei Kikuchi è un titolare della MLB di qualità che dovrebbe inserirsi perfettamente nella rotazione di Houston ed estendere l’inning. Ma inizierà una partita di postseason per gli Astros? Probabilmente no, a meno che il gelido Justin Verlander non sia in buona salute in ottobre. Verlander, Framber Valdez e una coppia di artisti emergenti Ronel Blanco e Hunter Brown saranno davanti a Kikuchi nella lista. Il 33enne mancino giapponese ha iniziato bene la stagione, ma la sua secondaria quest’anno è stata un completo flop e, considerando che sarà un free agent a fine stagione, il prezzo pagato da Houston mi sembra alto.

Jake Bloss, Joey Loperfido e Will Wagner sono in Triple-A o hanno un tempo in campionato. Ciò indica che Toronto è più interessata al rinnovamento che alla ricostruzione, il che ha senso considerando che Bo Pichet e Wladimir Guerrero Jr. sono sotto contratto per la prossima stagione. Allora chi sono?

Blass ha segnato tre presenze nella sua corsa d’esordio per Houston in questa stagione, ma prendi questi numeri con le pinze. Il 23enne destrorso è stato arruolato dalla Georgetown University la scorsa stagione e si è precipitato nei campionati più importanti a causa degli infortuni di Houston. A metà degli anni ’90 era un riscaldatore con un ottimo carry, che gli offre un’ottima piattaforma per il futuro. C’è ancora molto lavoro da fare qui, ma avrà il controllo della squadra finché il sole non si scioglierà.

Dal punto di vista fisico, Loperfido è simile a Cody Bellinger. Ovviamente non è così bravo, ma ha atletismo con un grande swing OF/1B. Il debutto dell’ex Duke Blue Devil quest’anno è stato più brusco che disastroso, anche se ha registrato un tasso di strikeout che ha causato guai. Se riesce a ridurre qualche sbuffo nella zona, potrebbe essere un decente giocatore di tutti i giorni.

Wagner, il figlio dell’ex vicino della MLB Billy Wagner, è un ragazzo da panchina su e giù con buoni risultati di swing e bassa potenza.

Kikuchi arriverà sul mercato aperto alla fine della stagione e se si confronta il record di Toronto con il basso rendimento ricevuto dai White Sox per un titolare molto ricercato come Eric Fede, è difficile non vedere questo come il pagamento in eccesso di Houston.