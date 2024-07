Stellantis offre acquisizioni ai dipendenti statunitensi con stipendio fisso

Stellantis NV sta facendo offerte di buyout ai dipendenti con stipendio fisso come parte degli sforzi per ridurre i costi dopo un calo dell’utile netto durante la prima metà dell’anno.

Secondo una nota interna ottenuta da The Detroit News, negli Stati Uniti sono disponibili pacchetti di buonuscita volontaria per i dipendenti non rappresentati sindacalmente negli Stati Uniti a livello di vicepresidente e di livello inferiore in “determinate posizioni”. A differenza delle offerte precedenti, non è richiesto un numero minimo di anni di servizio.

I dipendenti idonei riceveranno un’e-mail su come accedere alle loro offerte individuali a metà agosto, con l’e-mail che indicherà che includeranno un “pacchetto di vantaggi avanzati che non era precedentemente disponibile”.

Chrysler, Dodge, Jeep e Ram la scorsa settimana hanno riportato profitti di 6,1 miliardi di dollari, in calo del 48%, durante i primi sei mesi, su ricavi netti di 92,2 miliardi di dollari, in calo del 14% rispetto all’anno precedente. Il calo delle vendite di auto e le sfide legate al mix di prodotti hanno contribuito al calo, con il CEO Carlos Tavares che ha affermato che la casa automobilistica ha bisogno di effettuare tagli e ciò potrebbe includere la messa dei marchi automobilistici sul tavolo da taglio.

La nota, firmata da Tobin Williams, vicepresidente senior delle risorse umane e della trasformazione per il Nord America, afferma che l’obiettivo è quello di soddisfare le riduzioni dell’organico attraverso l’attrito e un’offerta di acquisizione. Ma ha aggiunto che i licenziamenti involontari potrebbero essere necessari se questi obiettivi non vengono raggiunti con mezzi volontari.

“Mentre Stellantis continua ad affrontare le pressioni inflazionistiche e, cosa ancora più importante, a fornire ai consumatori veicoli convenienti e di altissima qualità, restiamo concentrati sull’adozione delle azioni necessarie per ridurre i nostri costi e proteggere la sostenibilità a lungo termine dell’azienda”, si legge in una nota. da Stellantis. “Tra queste misure c’è un pacchetto di separazione volontaria per i dipendenti americani che svolgono determinati lavori”.

L’e-mail specificava che i pacchetti includeranno mesi di TFR in base agli anni di servizio fino al 30 settembre 2024. Si inizia con due mesi per chi ha meno di quattro anni di esperienza in azienda e si arriva fino a 13 mesi per chi ne ha di più. di 20 anni.

Stellantis fornirà anche una somma forfettaria per aiutare a coprire i costi sanitari sulla base di anni di lavoro con la casa automobilistica. Ai dipendenti con meno di tre anni di servizio verrà versato anche un contributo aziendale del 3% al piano 401 (k). Anche il consulente delle risorse umane Lee Hecht Harrison fornirà servizi di reimpiego per tre mesi.

Negli ultimi anni Stellantis ha regolarmente presentato offerte di acquisizione a lavoratori con stipendio fisso, comprese due tornate l’anno scorso in primavera e a novembre. L’anno scorso la casa automobilistica ha anche concordato un nuovo contratto con il sindacato United Auto Workers per piani di incentivi pensionistici di 50.000 dollari per i lavoratori ad ore nel 2024 e 2026.

bnoble@detroitnews.com

X: @BreanaCNoble