Lo champagne ritrovato in un relitto del XIX secolo al largo delle coste svedesi è stato bandito

Nessuno potrà portare alla luce le circa 100 bottiglie di champagne e acqua minerale del XIX secolo nascoste in un relitto al largo delle coste della Svezia meridionale senza un permesso adeguato, hanno detto mercoledì i funzionari.

Sebbene la posizione del relitto sia nota dal 2016 e sia registrata nell’ambiente culturale dell’Ufficio dei monumenti nazionali in Svezia, i sommozzatori polacchi hanno trovato il prezioso carico solo l’11 luglio.

Il relitto, che si trova a una profondità di circa 190 piedi al largo della costa della contea di Blekinge, nel sud della Svezia, è stato trovato dai subacquei mentre esaminavano aree di interesse a circa 20 miglia nautiche a sud dell’isola svedese di Øeland nel Mar Baltico.

Bottiglie di champagne secolari su un relitto nel profondo del Mar Baltico



“Sono un subacqueo da 40 anni. Di tanto in tanto, vedi una bottiglia o due”, ha detto Thomas Stachura, che guida la squadra, al partner CBS News. notizie della BBC“Ma non ho mai visto scatole contenenti bottiglie di alcol e cestini d’acqua come questi.”

Gli esperti di vino e acqua hanno contattato rapidamente i subacquei e hanno gareggiato per condurre test di laboratorio sul contenuto delle bottiglie, ha detto Stachura. Tuttavia, le autorità svedesi hanno assunto una posizione decisa e hanno descritto la nave affondata come una “reliquia antica” che secondo la Svezia necessita di “protezione chiara e forte” per rimanere intatta.

“Le reliquie antiche non possono essere danneggiate, compreso il prelievo di oggetti dalle macerie, come bottiglie di champagne, senza il permesso della contea”, ha detto all’Associated Press Magnus Johansson, un funzionario della contea. Ha aggiunto: “Le bottiglie di champagne sono un reperto meravigliosamente conservato che ci dà uno sguardo alla navigazione e alla vita a bordo alla fine del 19° secolo.”

Le autorità locali hanno affermato che se il relitto fosse risalito a prima del 1850, sarebbe stato automaticamente elencato come monumenti antichi.

“Ma abbiamo dimostrato che il valore culturale e storico del relitto era così alto che dovrebbe essere dichiarato monumento antico”, ha detto Daniel Tidenlind, funzionario distrettuale della vicina città di Kalmar.

Il sub Stachura aveva precedentemente affermato che si credeva che il carico potesse essere diretto alla tavola reale di Stoccolma o alla residenza dello zar russo a San Pietroburgo quando la nave affondò nella seconda metà del 19° secolo.

Lo champagne è già stato scoperto in relitti storici.

Nel 2011, una bottiglia di champagne di quasi 200 anni, ritrovata in un relitto sul fondo del Mar Baltico, è stata venduta per 30.000 euro ad un’asta in Finlandia, ha riferito la BBC. È stato segnalatoL’anno precedente era stato scoperto dall’allenatore di tuffi Christian Ekström e dalla sua squadra Circa 30 bottiglie di champagne Su una nave affondata vicino alle Isole Åland. Si ritiene che le bottiglie trovate a una profondità di 200 piedi risalgano al 1780 e facessero probabilmente parte di una spedizione diretta in Russia, ha detto Ekstrom.