Ufficiale della NASA: gli astronauti vivranno e lavoreranno sulla Luna entro il 2030 | NASA

Gli astronauti sono in viaggio per vivere e lavorare sulla Luna prima della fine del decennio, secondo A NASA ufficiale.

Gli esseri umani potrebbero essere attivi sulla luna per “periodi” prima del 2030, con habitat in cui vivere e rover per supportare il loro lavoro, ha affermato Howard Hu, capo del programma rover lunare dell’agenzia statunitense.

“Certamente, in questo decennio, avremo persone che vivranno per periodi, a seconda di quanto tempo rimarremo sulla superficie. Avranno habitat, rover sulla Terra, “, ha detto alla BBC domenica con il programma Laura Kuensberg. “Stiamo andando a mandare le persone in superficie, e vivranno su quella superficie e faranno scienza”.

Hu è stato incaricato della navicella spaziale Deep Space Exploration della NASA a febbraio, e stava parlando domenica mentre il razzo Artemis di 98 metri (322 piedi) si dirigeva verso la luna sulla sua superficie. La prima missione senza pilota.

Il gigantesco razzo, sormontato dalla navicella Orion, è stato lanciato mercoledì da Cape Canaveral in Florida dopo una serie di ritardi dovuti a malfunzionamenti tecnici e uragani.

Il veicolo spaziale trasporta tre manichini ben adattati, che registreranno le sollecitazioni e le tensioni della missione Artemis 1. Il razzo si trova ora a circa 83.000 miglia (134.000 chilometri) dalla Luna.

“È il primo passo che stiamo compiendo per l’esplorazione dello spazio profondo a lungo termine, non solo per gli Stati Uniti ma per il mondo. Penso che questo sia un giorno storico per la NASA, ma è anche un giorno storico per tutte le persone che amano volo spaziale umano ed esplorazione dello spazio profondo.

“Torneremo sulla luna. Stiamo lavorando a un programma sostenibile e questo è il veicolo che trasporterà le persone che ci riporteranno di nuovo sulla luna”.

L’astronauta della NASA Gene Cernan su un veicolo spaziale durante la missione Apollo 17 nel dicembre 1972, l’ultima volta che le persone sono atterrate sulla luna. Foto: NASA/Reuters

Il veicolo spaziale volerà entro 60 miglia dalla luna e continuerà per altre 40.000 miglia prima di passare di nuovo e mirare ad atterrare nell’Oceano Pacifico l’11 dicembre. Il veicolo spaziale viaggerà per 1,3 milioni di miglia in una missione di 25 giorni, il più lontano mai costruito da un veicolo spaziale per l’uomo.

Al rientro nell’atmosfera terrestre, il veicolo spaziale viaggerà a circa 25.000 miglia all’ora, inviando la temperatura del suo scudo termico a quasi 2.800 gradi Celsius (5.000 Fahrenheit). Sono attesi rovesci al largo della costa di San Diego.

La missione di successo aprirà la strada ai successivi viaggi di Artemis 2 e 3, che invieranno entrambi gli esseri umani intorno alla luna e ritorno. La missione Artemis 3, che potrebbe non essere lanciata fino al 2026, dovrebbe riportare gli umani sulla superficie lunare per la prima volta dall’Apollo 17 nel dicembre 1972. Secondo i piani della NASA, quella missione farà atterrare la prima donna sulla luna, con un successivo visita l’atterraggio della prima persona di colore sulla superficie della luna.

Il programma Artemis, che prende il nome dalla sorella gemella di Apollo, prevede anche di costruire il Lunar Gateway, una stazione spaziale dove gli astronauti vivranno e lavoreranno mentre orbitano attorno alla luna. “Andare avanti è davvero Marte”, ha detto Hu alla BBC. “Questo è un punto di partenza più grande, un viaggio di due anni, quindi sarà davvero importante imparare oltre l’orbita terrestre”.