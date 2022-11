L’assistente di UConn Chris Dailey apparentemente è svenuto prima della partita

HARTFORD, Connecticut – L’assistente capo allenatore di lunga data dell’UConn Chris Dailey ha ricevuto cure mediche dopo essere sembrato svenire alla conclusione dell’inno nazionale prima che la squadra n.

Dailey è stata aiutata a salire su una barella e sollevata da terra, salutando la folla mentre veniva trattenuta.

I giocatori dell’UConn visibilmente sconfitti sono tornati negli spogliatoi, prima che l’allenatore della NC State Wes Moore e Gino Auriemma dello Yukon conferissero con gli arbitri. Hanno aggiunto altri 10 minuti all’ora per riscaldarsi.

La scuola non ha fornito alcun aggiornamento su Dailey prima delle informazioni. Gli Huskies hanno iniziato la partita con il resto dello staff tecnico in panchina: Orima e gli assistenti Jamal Elliott e Morgan Vale.

UConn ha avuto un periodo di offerta per iniziare la stagione 2022-23, come giocatore nazionale dell’anno 2020-21 Grandi fornai È uscito con un ACL strappato e una matricola alla fine della stagione bradi di ghiaccio È fatto in modo simile con la stagione con una rotula lussata. Uno studente al secondo anno di studi Carolina Ducharme (torcicollo) che si sta facendo strada verso la piena salute durante la sua laurea Dorka Johass Era fuori per almeno tre partite con un pollice rotto.