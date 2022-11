La nuova pietra miliare di Carmen Electra consiste nel far dondolare un bikini grigio su un cartellone pubblicitario

Carmen Elettra Ha alzato il fuoco sia sui suoi Instagram che su OnlyFans – e ora su enormi cartelloni pubblicitari!

Il 18 novembre A.J Baywatch Ha condiviso una grande stella di successo in esso bikini– fare la modella sul suo Instagram e celebrare il fatto che ora è una modella! Elektra ha condiviso una foto della campagna pubblicitaria con la didascalia, “io ❣️ @alexwangny Alexander Wang pop-up store aperto a Miami! @alexanderwangny #alexanderwang #m Miami #popup.”

Nella foto qui la vediamo apparire come una dea radiosa nella campagna di Alexander Wang, Completo bikini grigio oscillante Si intona al caldo copriletto su cui lo stendi. Nella foto del cartellone, vediamo l’Electra sexy in Bare There bikini Quello Le sue curve assassine e la pelle luminosa risaltano. Per la foto, ha indossato i capelli raccolti in una romantica acconciatura e il trucco nel suo aspetto color bronzo rugiadoso.

Rende davvero il 2020 un’era di fiducia e non vediamo l’ora di vedere cosa farà nella sua nuova era.

Il Film spaventoso stella Si è unito OnlyFans.com nel maggio 2022, entrando rapidamente nell’elenco dei migliori guadagni dello 01% sul sito basato su abbonamento. In una precedente intervista con OutKickElektra ha parlato di quanto sia davvero OnlyFans Migliora la sua vita e la fiducia in se stessa. “OnlyFans è perfetto per me perché sono il direttore creativo delle mie sessioni, nel mio tempo libero. Non c’è niente che non abbia accettato. Adoro entrare in contatto con i miei fan”, ha detto.

