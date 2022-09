Un ingegnoso elicottero si dirige verso il delta del fiume Marziano nel suo 31° volo

L’elicottero Ingenuity della NASA ha volato per la 31a volta su Marte, compiendo un breve salto che lo ha avvicinato all’antico delta del fiume Pianeta Rosso.

durante Marte La sortita, avvenuta martedì (6 settembre), pesava 4 libbre (1,8 kg). intelligenza Ha volato per circa 56 secondi e ha coperto circa 318 piedi (97 metri) di distanza orizzontale, secondo Registra il viaggio del team della missione (Si apre in una nuova scheda).

Il volo è stato ingegnoso verso i resti di un delta del fiume a lungo prosciugamento che era il partner robotico del piccolo elicottero, la NASA rover di perseveranza è stato esplorato negli ultimi cinque mesi circa.

Nel febbraio 2021, creatività e perseveranza sono scese insieme all’interno del cratere Jezero, largo 45 chilometri, che ospitava un delta del fiume e un grande lago miliardi di anni fa.

La perseveranza è alla ricerca di vecchi segni Vita da Marte raccolta di campioni di roccia Ritorno sulla Terra in futuro . Creativity funge da scout e aiuta il team di perseveranza a scegliere i migliori percorsi di guida e a fissare obiettivi rocciosi e scientificamente promettenti.

Questo non è il ruolo originariamente assegnato a Ingenuity; È una dimostrazione tecnica progettata per una missione di cinque voli per dimostrare che il volo in elicottero è possibile Atmosfera di Marte che è solo l’1% più spesso della Terra al livello del mare.

La destrezza ha superato quell’importante compito e presto gli è stata concessa un’estensione per svolgere il suo attuale lavoro di ricognizione più mirato.

Il viaggio di martedì è stato il primo per abilità da allora 33 secondi il 20 agosto che copre solo 6,5 piedi (2 m) della terra di Marte. Il volo del 20 agosto è progettato principalmente per rimuovere la polvere dai pannelli solari di Ingenuity e garantire che il minuscolo robot sia ancora in volo dopo due mesi di relativa inattività.

era creatività A terra dall’11 giugno In attesa del freddo e polveroso inverno al piano Jezero.