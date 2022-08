Webb ispeziona il cuore della galassia fantasma

Nuove immagini della splendida Phantom Galaxy, M74, mostrano la potenza degli osservatori spaziali che lavorano insieme a lunghezze d’onda multiple. In questo caso, i dati del telescopio spaziale James Webb della NASA/ESA/CSA e del telescopio spaziale Hubble della NASA/ESA si completano a vicenda per fornire una vista panoramica della galassia.

M74 è una classe specifica di galassie a spirale note come “spirali di grandi dimensioni”, il che significa che i suoi bracci a spirale sono prominenti e ben definiti, a differenza della struttura irregolare e ruvida vista in alcune galassie a spirale.

Webb fissò l’M74 con uno strumento a medio infrarosso ( Maria ) per saperne di più sulle prime fasi della formazione stellare nell’universo locale. Queste osservazioni fanno parte di uno sforzo più ampio per mappare 19 galassie vicine che formano stelle nell’infrarosso da parte della PHANGS International Collaboration. Queste galassie sono già state osservate utilizzando il telescopio spaziale Hubble della NASA/ESA e osservatori a terra.

Viste multiple dell’osservatorio dell’M74



L’aggiunta di osservazioni Webb ad alta risoluzione a lunghezze d’onda maggiori consentirà agli astronomi di determinare le regioni di formazione stellare nelle galassie, misurare con precisione le masse e l’età degli ammassi stellari e ottenere informazioni sulla natura dei minuscoli granelli di polvere che si spostano nello spazio interstellare. .

Le osservazioni di Hubble di M74 hanno rivelato regioni particolarmente luminose di formazione stellare note come regioni HII. La visione nitida di Hubble alle lunghezze d’onda dell’ultravioletto e del visibile completa l’impareggiabile sensibilità di Webb alle lunghezze d’onda dell’infrarosso, così come le osservazioni dei radiotelescopi terrestri come l’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array, ALMA.

Integrando i dati dei telescopi che operano attraverso lo spettro elettromagnetico, gli scienziati possono ottenere maggiori informazioni sugli oggetti astronomici rispetto all’utilizzo di un singolo osservatorio, anche se potente come Webb!