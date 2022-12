A che ora torna sulla Terra la navicella Artemis 1 Orion l’11 dicembre?

La fine della storica missione Artemis 1 della NASA sulla Luna, che riporterà la navicella spaziale Orion sulla Terra domenica (11 dicembre) con un atterraggio nell’Oceano Pacifico.

Se speravi di continuare con il navicella Orione splashdown, dovrai sapere che ore sono e quali eventi devono andare bene per farti tornare a casa con successo. Ma non preoccuparti, ti abbiamo coperto per tutte le tue esigenze Artemide 1 esigenze del compito.

Artemide 1 Orion è impostato per disperdersi Domenica nell’Oceano Pacifico al largo della costa occidentale della Baja California 12:40 EST (1740 GMT) per terminare una missione di 26 giorni iniziata con un lancio prima dell’alba il 16 novembre. Puoi farlo Guarda lo splashdown di Artemis Orion in diretta online gratuitamente Tramite la trasmissione in diretta della TV della NASA, che inizierà il 11:00 EST (16:00 GMT).

Imparentato: Come verrà lanciato il veicolo spaziale Artemis 1 Orion della NASA in 8 passaggi

Di più: Missione lunare Artemis 1 della NASA: aggiornamenti in tempo reale

Kit missilistico SLS (Credito immagine: Amazon) Puoi lanciare il tuo Artemis 1 Space Launch System con questo Razzo modello Estes NASA SLS (Si apre in una nuova scheda) Per una replica in scala 1:200 del gigantesco razzo lunare della NASA. Leggi di più a riguardo.

La missione senza equipaggio Artemis 1 Orion è il primo volo di prova della NASA del razzo e del veicolo spaziale che utilizzerà per riportare gli astronauti nello spazio. la lunaSuperficie entro il 2025 sotto l’Agenzia Programma Artemide. Durante il rientro, Orion dovrà affrontare la sua sfida più significativa: sopravvivere a temperature torride mentre attraversa i barili. L’atmosfera terrestre e stendere i loro ombrelli per uno spruzzo sicuro.

“Abbiamo alcune cose impegnative davanti a noi”, ha dichiarato Mike Sarafin, responsabile della missione Artemis 1 della NASA, in una conferenza stampa giovedì (8 dicembre).

Inizia la discesa di Orione 12:00 EST (17:00 GMT)quando è previsto il distacco della capsula dell’equipaggio dal suo modulo di servizio, che è stato costruito da Agenzia spaziale europea Contiene i pannelli solari, il motore e il carburante utilizzati per raggiungere la luna e ritorno. La NASA ha affermato che il modulo di servizio non è più necessario e verrà smaltito in modo da non rappresentare un pericolo per Orion o per le persone sulla Terra.

immagine 1 Da 2 Questo grafico della NASA mostra la traiettoria originale del ritorno dell’11 dicembre della capsula Artemis 1 Orion per lo splashdown al largo della costa di San Diego, in California. Il sito di atterraggio è a circa 300 miglia a sud di quello mostrato qui, al largo della costa della Baja California. (Credito immagine: futuro) Questo grafico della NASA mostra il percorso di salto per il ritorno della capsula Artemis 1 Orion l’11 dicembre 2022. (Credito immagine: NASA TV)

in 12:20 EST (1720 GMT), il modulo dell’equipaggio di Orion inizierà la sua discesa attraverso l’atmosfera terrestre, secondo il programma della missione della NASA. Orion si schianterà nell’atmosfera terrestre a un’incredibile velocità di 25.000 mph (40.000 km/h), circa 32 volte La velocità del suono. Le temperature dovrebbero raggiungere i 5.000°F (2.800°C), circa la metà Caldo come il sole.

Per rallentare il veicolo spaziale e mantenerlo sul bersaglio, la NASA testerà una nuova tecnologia di “salto” di rientro in cui Orion rimbalza sull’atmosfera terrestre come una pietra che rimbalza dopo il suo primo ingresso nell’atmosfera. La navicella entrerà quindi nella seconda atmosfera per continuare la sua discesa finale.

di 12:35 EST (1735 GMT)Orion dovrebbe trovarsi a circa 40.000 piedi (quasi 12.200 metri), momento in cui molte cose accadranno in rapida successione. Entro quattro minuti, la navicella dispiegherà una serie di paracadute per rallentare ulteriormente la sua discesa. Sotto i suoi paracadute principali, Orion dovrebbe sguazzare a circa 20 miglia all’ora mentre colpisce rapidamente l’acqua 12:40 ESTha detto la NASA.

“Quando cadremo, saremo già in acqua per circa due ore”, ha detto giovedì Judd Freleng, responsabile del volo Artemis 1 della NASA. Questo periodo di tempo consentirà alla NASA di testare le condizioni di Orion e le temperature post-collasso. Se tutto va secondo programma, Orion dovrebbe essere a bordo della sua nave di recupero non più tardi 15:00 EST (2000 GMT).

Scorri per scorrere orizzontalmente Programma di Artemis 1 Orion Splashdown per l’11 dicembre Evento est PST GMT Cella di testa – colonna 4 Inizia la copertura televisiva della NASA 11 di mattina 8 del mattino 1600 Riga 0 – cella 4 Separazione dell’unità di equipaggio 12:00 EST 9 del mattino 1700 Riga 1 – cella 4 Interfaccia di accesso al modulo dell’equipaggio 12:20 9:20 1720 Riga 2 – cella 4 40.000 piedi di altezza 12:35:28 9:35:28 1735: 28 Riga 3 – cella 4 Lo scivolo del coperchio del vano anteriore è aperto 12:36:02 9:36:02 1736: 02 Riga 4 – cella 4 Smaltimento dello scivolo FBC 12:36:04 9:36:04 1736: 04 Riga 5 – cella 4 Pubblicazione della cascata di Drogh 12:36:06 9:36:06 1736: 06 Riga 6 – cella 4 Diffusione del paracadute principale 12:37:26 9:37:26 1737: 26 Riga 7 – cella 4 Smaltimento dello scivolo della droga 12:37:26 9:37:26 1737: 26 Riga 8 – cella 4 Splashdown 12:40 9:40 1740 Riga 9 – cella 4 Orion su una nave di recupero 15:00 12:00 2000 Riga 10 – cella 4 Conferenza post-inizio 15:30 12:30 2030 Riga 11 – cella 4 Punti salienti della missione Artemis 1 6 m 15:00 2300 Riga 12 – cella 4

La NASA sta lavorando con la Marina degli Stati Uniti per recuperare la navicella spaziale Orion dall’Oceano Pacifico. La portaerei USS Portland è sul posto per recuperare Orion e la Marina, i sommozzatori della NASA hanno provato i piani di recupero per settimane, ha dichiarato Melissa Jones, direttore dell’atterraggio e del recupero della NASA.

Una volta che Orion tornerà sulla Terra, la NASA avrà altri due eventi della missione Artemis 1 che potresti voler guardare per concludere la missione.

in 15:30 EST (2030 GMT)La NASA terrà una conferenza stampa post-volo per discutere del ritorno di Orion sulla Terra e della missione in generale. Questo briefing sarà trasmesso in diretta su NASA TV e conterrà i commenti dell’amministratore della NASA Bill Nelson e dei responsabili della missione Artemis 1. Poi in 18:00 EST (23:00 GMT)La NASA trasmetterà la sua missione finale Artemis 1 video online in evidenza per celebrare la missione.

Questo è quando la navicella spaziale Artemis 1 Orion della NASA verrà lanciata per completare il suo viaggio verso la luna.

La NASA studierà il razzo Artemis 1 Orion per vedere come si sono comportati bene i suoi sistemi durante il volo lunare di 26 giorni. Se tutto va bene, la NASA mira a lanciare la prima missione Orion con equipaggio, e Artemide 2 Missione nel 2024 per inviare astronauti in un viaggio intorno alla luna. Artemide 3la prima missione di atterraggio lunare con equipaggio con Orion e l’astronave SpaceX, è prevista entro il 2025.

Invia un’e-mail a Tarek Malik a tmalik@space.com o seguilo @dipendente. Seguici @dipendenteE il Funtaccuino E il Instagram.