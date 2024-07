Al botteghino di Twisters, Inside Out 2 sarà presto il film d’animazione più grande

Aggiorna all’ultima versione…: Universal/Warner Bros./Amplins Twister A livello nazionale, le previsioni passate sono esplose favorevolmente in questa sessione. Anche se il risultato al botteghino internazionale è vicino a quello che abbiamo visto, non si può negare che si tratti di un dramma domestico.

Ora c’è un risultato globale, fortemente rafforzato dai sondaggi interni di questo fine settimana $ 123,2 milioni. La Universal detiene i diritti nazionali e la Warner li gestisce all’estero $ 27,1 milioni La legge è stata contestata da 76 mercati. Ciò segue i primi rilasci in 38 mercati nella sessione precedente. Questo fine settimana si è registrato un calo del 30% all’estero $ 42,7 milioni Il mare è il mare.

L’America Latina ha avuto una forte presa in Colombia (+8%), Argentina (+1%), Messico (-22%), Perù (-23%) e Brasile (-31%). L’Australia è scesa solo del 21%. Giappone e Corea devono ancora essere rilasciati.

Non tanta nostalgia per l’originale Twister All’estero, ma con buoni punteggi sociali e critici e vacanze, potremmo vedere qualche miglioramento. Questo è difficile per qualsiasi film Deadpool e Wolverine, Ovviamente. Tuttavia, l’estate è solo a metà e abbiamo più film nelle sale.

Per Conoscenza: Leggero/Universale Cattivissimo me 4 Questa settimana ha raggiunto la soglia dei 500 milioni di dollari in tutto il mondo e ora si sta avvicinando ai 600 milioni di dollari. Con un calo del 42% rispetto all’ultima sessione all’estero, DM4 è stato aggiunto $ 52 milioni 79 dai mercati esteri. Ci vuole la coda al botteghino internazionale $ 315 milioni e universale $ 574,4 milioni. Corea e Italia devono ancora essere rilasciate.

La performance marittima è coerente con questo, esclusa la Cina partner E Minions: L’ascesa di Grue al di sopra DM3 E DM2 Allo stesso punto. fino a domenica, DM4 avrebbe sfondato il botteghino estero (Cina esclusa). cantare 2, L’era glaciale: rotta di collisione E Come addestrare il tuo drago. Supera anche i litorali (compresa la Cina). Detestabile me, Il gatto con gli stivali: l’ultimo Il desiderio e il ragno-Uomo: in tutto il Ragnoverso.

Giappone La sessione era fresca della più grande apertura di studio dell’anno con 4,4 milioni di dollari; Nei tre giorni di apertura MTROG E secondo le iniziazioni di tre giorni DM3 E Partner.

Tra i principali mercati di holdover, il UK Ha aggiunto 7,1 milioni di dollari attestandosi chiaramente al primo posto. CinaS DM4 Le prestazioni continuano ad essere buone nonostante mantengano solo il 7% dei tempi di visualizzazione. Una somma totale di 31,5 milioni di dollari oggi cantare, Università dei Mostri, Storia di giocattoli 4 E Mona.

In Messico, DM4 È sceso solo del 29% nel terzo atto, superando la durata complessiva della vita Congelato II E L’era glaciale 3. Ora è il terzo film più grande dell’anno.

Tra i primi 5 DM4 Sono: Messico ($ 32,1 milioni), Cina ($ 31,5 milioni), Australia ($ 25,8 milioni), UK ($ 23,2 milioni) e Brasile ($ 18,3 milioni).

In mezzo a tutto questo c’è il colosso Disney/Pixar Al rovescio 2. Nel suo sesto fine settimana è stato aggiunto il sequel $ 34,2 milioni In 51 mercati tematici, ha superato il botteghino internazionale $ 846,9 milioni e universale $ 1.443,3 milioni. L’ho visto questo fine settimana Al rovescio 2 Capo I Vendicatori: l’era di Ultron (1.405 milioni di dollari) diventando il quindicesimo film industriale di tutti i tempi a livello mondiale. Deve passare Barbie (1.446 milioni di dollari) potrebbe occupare il 14° posto domani.

Ora sono solo timido nel separarsi da $ 11 milioni Al rovescio 2 da Congelato II (1.454 milioni di dollari) è il film d’animazione con il maggior incasso mondiale. Con il Giappone ancora in gioco il 1° agosto, i libri dei record verranno riscritti prima. (Si noti che si è discusso del 2019 della Disney re leone Classificato come film d’animazione, non è stato considerato tale da uno studio creato sotto l’egida della Disney Live Action, piuttosto che sotto una delle sue etichette di animazione; (È opinione diffusa nell’industria che il film non rientri nella categoria dell’animazione.)

I primi 5 fino ad oggi IO2 Sono: Messico ($ 98 milioni), Brasile ($72,8 milioni), UK ($ 60 milioni), Corea ($ 56,1 milioni) e Francia ($ 50,6 milioni). Tieni presente che il rilascio in Giappone è ancora previsto per il 1 agosto.

