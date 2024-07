Dimentica l’iPhone 16, Apple ha qualcosa di molto meglio

Aggiornato il 21 luglio con nuovi dettagli di design per il prossimo iPhone SE.

Con il lancio di Apple Intelligence, Apple è pronta per entrare nel mondo degli smartphone AI first. Mentre l’iPhone 16 Pro sarà il cavallo di battaglia, Tim Cook e il suo team faranno in modo che l’iPhone 16 possa mantenere la stessa promessa. Ma dietro le quinte c’è un iPhone migliore che offre buon rapporto qualità-prezzo, nuovo hardware e la potenza dell’intelligenza artificiale ai consumatori fedeli di Apple… l’iPhone SE di prossima generazione

L’iPhone SE è stato popolare, offrendo i vantaggi dell’ecosistema e dell’hardware Apple in uno smartphone a un prezzo interessante. Il tono è stato dato nel 2016 con il primo iPhone SE basato sul design dell’iPhone 5S, il secondo nel 2020 basato sull’iPhone 8 e il terzo nel 2022 basato sullo stesso design dell’iPhone 8 ma offrendo lo stesso chipset dell’allora -attuale iPhone 13.

Si prevede che l’iPhone SE del 2025 sarà altrettanto popolare, e forse anche più popolare, dei modelli precedenti, dati i prezzi in costante aumento degli iPhone Pro.

In termini di specifiche, probabilmente stiamo guardando il fattore di forma dell’iPhone 14, ma più piccolo dei modelli Vanilla e Pro, che saranno accolti favorevolmente da molti. Dopotutto, non tutti vogliono uno smartphone enorme. Dato il divario di tre anni tra questo SE e la versione precedente, puoi aspettarti che siano inclusi molti miglioramenti hardware Apple; C’è il potenziale per una fotocamera principale più grande da 48 megapixel, il primo utilizzo del display notch sull’SE e la stessa tecnologia di ricarica rapida prevista per l’iPhone 16.

Il progresso più grande potrebbe essere nello schermo. Mentre i precedenti modelli SE venivano forniti con display LCD più economici e meno vivaci, la versione 2025 dovrebbe essere più luminosa. Ha anche uno schermo OLED.

Sebbene il design dell’iPhone SE sia sempre stato ispirato dai modelli precedenti, è rimasto relativamente nuovo grazie al processo di progettazione iterativo di Apple che raramente fa grandi passi avanti nel design.

Rapporto 9to5Mac Si prevede che il design dell’iPhone SE acquisirà un aspetto moderno e assomiglierà al design del retro dell’iPhone 16. Qualsiasi nuovo iPhone SE avrà caratteristiche chiave come una fotocamera impilata verticalmente e un display notch:

“… In altre parole, i lati posteriori dei due dispositivi potrebbero essere in gran parte indistinguibili. Questa non è una grande sorpresa, poiché le immagini CAD di inizio anno indicavano che il prossimo iPhone SE 4 sarà il modello SE più grande finora, con un Molto simile all’iPhone 14.

C’è anche un punto importante da considerare. La disposizione dell’obiettivo a doppia fotocamera dell’iPhone 16 si sposta in verticale per consentire la registrazione di video stereoscopici quando tenuto in modalità orizzontale… video che sarà adatto per la visualizzazione in 3D su Vision Pro. Apple sta cercando di inserirlo nella serie iPhone 16 ed è logico che il prossimo iPhone SE faccia parte di questa spinta.

In passato l’iPhone 16 era intrinsecamente un dispositivo hackerato. Apple sta inserendo la tecnologia più recente e migliore dell’azienda nei suoi modelli Pro, che quest’anno saranno iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. C’è sempre stato un equilibrio per mantenere il normale iPhone 16 con specifiche sufficientemente elevate da essere considerato un iPhone sufficientemente buono, lasciando allo stesso tempo spazio sufficiente per creare domanda per un modello Pro più costoso.

Negli anni precedenti, ciò comportava l’utilizzo di chip Axx della generazione precedente, la riduzione delle opzioni di archiviazione dei consumatori e il mantenimento delle specifiche di memoria il più basse possibile. Non è più così, poiché la necessità di supportare l’intelligenza artificiale generativa richiede i più recenti processori Apple Silicon e una memoria più elevata per consentire la massima elaborazione possibile su una macchina locale.

Se si vuole che l’iPhone SE supporti l’intelligenza di Apple, dovrà avere le stesse specifiche di base dell’iPhone 16, in particolare per quanto riguarda il processore Apple Silicon. È già successo in passato che l’iPhone SE fosse dotato dello stesso chipset della linea di punta, ed è probabile che accada anche con questa generazione.

Dopotutto, se l’intelligenza artificiale è il futuro, l’intelligenza di Apple deve essere ovunque. E se dovesse essere ovunque, l’iPhone SE dovrebbe supportarlo.

C’è anche una domanda sulla tempistica per l’intelligenza artificiale generativa. Il marchio di lusso Apple Intelligence è stato presentato alla Worldwide Developers Conference il mese scorso e svolgerà il suo ruolo in iOS 18. Tuttavia, mentre iOS 18 sarà disponibile al pubblico quando iPhone 16 e iPhone 16 Pro verranno lanciati a settembre, importanti componenti AI sono ancora in fase di sviluppo. non è prevista la pubblicazione fino al primo trimestre del 2025.

La comunità Apple potrebbe aspettarsi un “boom dell’intelligenza artificiale” nelle vendite di iPhone 16 come uno dei primi iPhone dotati di intelligenza artificiale, ma non vi è alcun segno nella catena di fornitura che Apple stia pianificando di aumentare il proprio portafoglio ordini. Se Apple aspetta fino al primo trimestre del 2025 per dare il via alla rivoluzione, è meglio aspettare fino ad allora per vedere che forma assumerà questa rivoluzione?

Se desideri la potenza extra e il pieno potenziale della piattaforma iPhone, sceglierai iPhone 16 Pro o iPhone 16 Pro Max e non ha molto senso guardare qualsiasi altro iPhone. Se stai cercando di massimizzare il valore dei tuoi soldi, l’iPhone SE sarà un affare migliore dell’iPhone 16 e, grazie all’Apple Intelligence che arriva in ritardo, non ha molto senso acquistare il prossimo iPhone prima di allora.

