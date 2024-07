Albanese dice alla Russia di “farsi da parte” dopo che Mosca ha condannato la “follia” dell’Australia riguardo allo spionaggio

Per ricevere avvisi gratuiti in tempo reale sulle ultime notizie direttamente nella tua casella di posta, iscriviti per ricevere le nostre e-mail sulle ultime notizie Iscriviti alla nostra newsletter gratuita

Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha affermato che la Russia deve “farsi da parte” e ha respinto le accuse secondo cui l’arresto di una coppia di Brisbane con l’accusa di spionaggio per conto di Mosca stava alimentando la “paranoia anti-russa”.

Albanese ha detto che la Russia è impegnata in “spionaggio qui e in tutto il mondo” e non ha “nessuna credibilità”.

“La Russia può capire il messaggio: stare indietro”, ha detto Obama sabato in un evento a Brisbane.

“E se uscissi dall’Ucraina e fermassi la guerra illegale e immorale a cui stai partecipando, e se provassi a smettere di interferire negli affari interni di altri stati sovrani?

“Questo Paese non rispetta il diritto internazionale e dovrebbe essere trattato con disprezzo, e questo è ciò che mi oppongo”.

La risposta del primo ministro è arrivata dopo che l’ambasciata russa ha risposto all’arresto di una donna di 40 anni e del marito di 62 anni con l’accusa di spionaggio.

In un post su X, l’ambasciata russa a Canberra ha accusato la polizia australiana di alimentare la propaganda anti-russa.

“La conferenza stampa tenuta dai capi dell’AFP e dell’Australian Security Intelligence Service il 12 luglio aveva chiaramente lo scopo di scatenare un’altra ondata di paranoia anti-russa in Australia”, si legge nel post.

“Venivano usati trucchi teatrali, come parlare con immaginarie ‘spie russe’ che presumibilmente erano ovunque”.

L’ambasciata ha aggiunto di aver inviato una richiesta scritta riguardante lo status della coppia detenuta.

I rapporti affermano che la coppia, Igor e Kira Korolev, nati in Russia, ora hanno la cittadinanza australiana e sono stati arrestati giovedì nella loro casa a Brisbane. Sono accusati di aver avuto accesso a informazioni sulla sicurezza nazionale dell’esercito australiano.

La polizia ha detto che la donna di 40 anni era un soldato dell’esercito australiano e lavorava come tecnico dei sistemi informatici. Si sarebbe recata in Russia in maniera non dichiarata mentre era in congedo di lunga durata dall’esercito. Secondo quanto riferito, la donna avrebbe chiesto a suo marito, un lavoratore autonomo, di accedere al suo account ufficiale nella sua casa in Australia per accedere ai materiali di difesa.

La polizia ha detto che suo marito ha potuto visionare i materiali e glieli ha inviati in Russia.

I due sono comparsi venerdì davanti alla magistratura di Brisbane e resteranno in custodia cautelare fino alla prossima udienza del 20 settembre.

Sono i primi australiani ad essere accusati ai sensi delle ampie leggi sullo spionaggio del paese emanate nel 2018. Se giudicati colpevoli, rischiano una pena massima di 15 anni di carcere.

Mike Burgess, direttore generale dell’Australian Security Intelligence Organization, ha detto che la coppia è stata arrestata dopo “un’indagine lunga e complessa”.

I media locali hanno riferito che se verranno provate prove sufficienti a dimostrare il loro coinvolgimento nella fuga di informazioni riservate in Russia, le accuse potrebbero spostarsi verso un aumento del grado di azione disciplinare. In questo caso, la pena detentiva massima possibile in caso di condanna potrebbe essere di 25 anni o dell’ergastolo.

Albanese ha affermato di avere fiducia nei servizi di sicurezza nazionale australiani. Ha aggiunto: “Le minacce che dobbiamo affrontare sono rapide. Cercano costantemente di trovare modi per interferire e danneggiare i nostri interessi nazionali, ed è per questo che le nostre agenzie sono ansiose di monitorare costantemente le loro prestazioni”.