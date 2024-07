L’UE porta la X di Elon Musk in tribunale per segni di spunta blu e pubblicità: NPR

Cambia il titolo Alain Jogaard/AFP tramite Getty Images

Venerdì l’Unione Europea ha presentato le prime accuse ai sensi di una nuova legge sui social media, accusando X di Elon Musk di frodare gli utenti e di violare le normative non rispettando i requisiti di trasparenza.

Dopo aver acquistato Twitter alla fine del 2022, i regolatori europei affermano che Musk ha reintrodotto il sistema di “verifica” della spunta blu, consentendo a chiunque di pagare per il badge un tempo ambito. Ha inondato la piattaforma di account falsificati, imitatori e informazioni fuorvianti.

“Ciò influisce negativamente sulla credibilità dei resoconti e sulla capacità degli utenti di prendere decisioni libere e informate sui contenuti con cui interagiscono”, ha scritto la commissione. I suoi risultati. “Esistono prove di malintenzionati motivati ​​che utilizzano in modo improprio l’account verificato per ingannare gli utenti.”

Negli Stati Uniti, la situazione negativa seguita ai cambiamenti del Blue Check di Musk ha suscitato critiche da parte dei ricercatori di disinformazione.

Nell’UE, le autorità affermano che il nuovo sistema di spunta blu infrange la legge. Nello specifico un regolamento chiamato Digital Services Act, o DSA, che obbliga le grandi società di social media a proteggere in modo aggressivo i contenuti dannosi o ad affrontare sanzioni finanziarie.

Al di là delle spunte blu, i funzionari europei hanno accusato Kasthuri di altre violazioni.

Secondo la nuova legge, X deve pubblicare un database di tutti gli annunci digitali che pubblica, con dettagli su chi ha finanziato gli annunci e a quale pubblico si rivolgono gli annunci.

Ma gli investigatori dell’UE hanno affermato che il database pubblicitario di X non era “ricercabile e affidabile”, rendendo difficile per i ricercatori studiare “rischi emergenti” come annunci che trasportano messaggi dannosi o prendono di mira gruppi vulnerabili.

Musk avrà l’opportunità di difendere X dalle accuse e suggerire misure per rispondere alle preoccupazioni dell’UE. Ma se Musk si rifiuta di affrontare la questione, X potrebbe essere multato fino al 6% delle entrate globali annuali della società X, che potrebbero facilmente ammontare a milioni di dollari.

In X, Musk ha scritto: “Se censuriamo silenziosamente il discorso senza dirlo a nessuno, non ci multeranno. Altri siti hanno adottato tale accordo. X no”, ha detto Musk, promettendo di combattere la causa.

Le accuse contro X fanno seguito a un’indagine durata un mese sulla società. Quasi due anni fa, un alto funzionario della Commissione europea disse a NPR che multe salate avrebbero perseguitato Musk se avesse ignorato le nuove normative sui servizi digitali del blocco.

Un altro studio condotto dalle autorità europee sta esaminando se X abbia fatto abbastanza per combattere la disinformazione e l’illecito incitamento all’odio. L’indagine è ancora in corso, hanno detto venerdì funzionari europei.

TikTok e altre importanti piattaforme di social media, tra cui Meta, proprietario di Facebook e Instagram, sono indagati per potenziali violazioni del DSA. Ma nessuna delle due società è stata ancora formalmente accusata dall’UE.