Il primo traghetto commerciale al mondo alimentato a idrogeno corre nella Baia di San Francisco e la corsa è gratuita

SAN FRANCISCO (AP) – Il primo traghetto commerciale al mondo alimentato a idrogeno inizierà a operare nella baia di San Francisco come parte dei piani per eliminare gradualmente le navi alimentate a diesel e limitare le emissioni di carbonio che causano il riscaldamento globale, hanno detto venerdì funzionari della California.

La barca da 70 piedi (21 metri) chiamata MV Sea Change trasporterà fino a 75 passeggeri lungo il litorale tra il molo 41 e il terminal dei traghetti nel centro di San Francisco a partire dal 19 luglio, hanno detto i funzionari. Il servizio sarà gratuito per sei mesi durante il quale verrà eseguito come parte di un programma beta.

“Le conseguenze di ciò sono enormi perché questa non è la loro ultima fermata”, ha affermato Jim Wunderman, presidente della San Francisco Bay Area Emergency Water Transportation Authority, che gestisce i traghetti passeggeri attraverso la baia. “Se riusciamo a far funzionare tutto con successo, lì ci saranno più navi di questo tipo nella zona.” La nostra flotta e le flotte di altri negli Stati Uniti, e crediamo che lo saranno in tutto il mondo.”

La nave Sea Change può percorrere 300 miglia nautiche e operare per 16 ore prima di dover fare rifornimento. Le celle a combustibile producono elettricità combinando ossigeno e idrogeno in una reazione elettrochimica che emette acqua come sottoprodotto.

I funzionari hanno affermato che la tecnologia potrebbe aiutare a ripulire l’industria marittima, che produce quasi il 3% delle emissioni totali di gas serra a livello mondiale. Si tratta di una cifra inferiore a quella delle emissioni prodotte da automobili, camion, ferrovie e aviazione, ma ce ne sono ancora molte – e stanno aumentando.

Frank Wolak, presidente e amministratore delegato della Fuel Cell and Hydrogen Energy Association, ha affermato che la frase è importante perché è difficile ridurre le emissioni di gas serra delle navi.

“Il vero valore di questo è moltiplicarlo per il numero di traghetti che operano in tutto il mondo”, ha affermato. “In questo modo puoi iniziare a ridurre l’intensità di carbonio dei tuoi porti”.

I sostenitori sperano anche che le celle a combustibile a idrogeno possano eventualmente alimentare le navi portacontainer.

L’Organizzazione Marittima Internazionale, che regola la navigazione commerciale, vuole dimezzare le emissioni di gas serra entro la metà del secolo.

Mentre le emissioni di combustibili fossili continuano a riscaldare l’atmosfera terrestre, l’amministrazione Biden si sta muovendo verso… Idrogeno come fonte di energia Per veicoli, produzione e produzione di elettricità. Ha offerto 8 miliardi di dollari per incoraggiare le industrie, gli ingegneri e i progettisti del Paese a capire come produrre e fornire idrogeno pulito.

I gruppi ambientalisti affermano che l’idrogeno comporta di per sé inquinamento e rischi climatici.

Attualmente, l’idrogeno prodotto a livello globale ogni anno, principalmente per le raffinerie di petrolio e la produzione di fertilizzanti, viene prodotto utilizzando gas naturale. Questo processo riscalda il pianeta anziché salvarlo. Infatti, un nuovo studio condotto da ricercatori delle università di Cornell e Stanford ha scoperto che la maggior parte della produzione di idrogeno emette anidride carbonica, il che significa che i trasporti alimentati a idrogeno non possono ancora essere considerati energia pulita.

Ma i sostenitori del trasporto dell’idrogeno affermano che, a lungo termine, la produzione di idrogeno è destinata a diventare più rispettosa dell’ambiente. Prevedono un maggiore utilizzo dell’elettricità proveniente dall’energia eolica e solare, che può separare l’idrogeno dall’ossigeno nell’acqua. Con l’espansione dell’uso di queste forme di energia rinnovabile, la produzione di idrogeno diventerà un processo più pulito e meno costoso.

Il progetto Sea Change è finanziato e gestito dalla società di investimento SWITCH Maritime. La nave è stata costruita presso Bay Ship and Yacht ad Alameda, California, e All-American Marine a Bellingham, Washington.

La giornalista dell’Associated Press Jennifer McDermott ha contribuito a questo rapporto da Providence, Rhode Island.