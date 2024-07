Il nuovo album di Eminem ‘Death of Slim Shady’: le migliori reazioni dei fan

Kevin C. Cox/Getty Images

I fan di Eminem aspettano da molto tempo il nuovo album del rapper: quattro anni per l’esattezza. Quindi quando finalmente pubblicò l’album di 19 canzoni La morte di Salim Shadi Venerdì (12 luglio), i fan di lunga data si sono affrettati a festeggiare sui social media.

“Sono sbalordito”, ha twittato una persona poche ore dopo l’uscita dell’album. “Dopo 25 anni, questo è un momento completo. Eminem offre uno dei suoi migliori album e ci mostra cosa fa Slim Shady per l’ultima volta.”

“Ha pubblicato il miglior album degli ultimi dieci anni… il tuo rapper preferito non può competere”, ha aggiunto un fan, mentre un altro ha elogiato: “I testi, i giochi di parole, il messaggio, i ritmi, la produzione, è tutto di prim’ordine”. .”

Nonostante l’album, che arriva dopo essere stato in cima alla lista Billboard-200 per l’anno 2020 Musica che dovrebbe essere uccisa — L’album è stato pubblicato solo da poche ore e gli ascoltatori si sono già riuniti per scegliere alcuni dei preferiti dai fan. C’è la traccia di chiusura dell’album “Somebody Save Me” con Jelly Roll, così come i singoli precedentemente pubblicati “Tobey” con Big Sean, Baby Tron e “Houdini”, ma la canzone più amata sembra essere “Temporary Emotional”.

La canzone presenta vecchie registrazioni della figlia di Em, Hayley Judd, ora 28enne, poiché il gigante dell’hip-hop trova ai suoi parenti qualcosa con cui ricordarlo una volta che morirà. “Ho scritto questa canzone per te/Per aiutarti ad affrontare la vita ora che sono morto… Come dovrei iniziare? Voglio solo dirti: prenditi cura di Alina, Stevie e zio Nate/E tesoro, sii forte,” dice nella canzone, riferendosi ai suoi due figli adottivi, Alina di 31 anni e Stevie di 22 anni, nonché al suo fratellastro Nathan.

Basti dire che i tifosi sono praticamente una secchiata di lacrime. “Ho ascoltato ‘Temporary’ e ‘Somebody Save Me’ dopo aver riso ed estasiato per 45 minuti”, ha scritto un ascoltatore su X, condividendo una gif di Matthew McConaughey che piange. Interstellare.

Continua a leggere per vedere alcune delle migliori reazioni alla nuovissima canzone di Eminem La morte di Salim Shadi meno.