Harrison Butker risponde alle critiche di Serena Williams nei confronti degli ESPY: “Lo sport dovrebbe essere il grande unificatore”

Serena Williams attacca Harrison Butker agli ESPY Awards. (Fotografia: Tommaso Bodi/Film Magic)

A quanto pare Harrison Butker non si è divertito guardando Serena Williams scherzare sul fatto di non accoglierlo nel mondo degli sport femminili.

Un giorno dopo, la leggenda del tennis lo ha criticato sul palco insieme a sua sorella Venus e al creatore di “Abbott Elementary” e alla sua star, la giocatrice dei Kansas City Chiefs Quinta Brunson. Ha rilasciato una dichiarazione a NBC News Lamentandosi dello scherzo:

“Penso che la signora Williams sia stata un’ospite meravigliosa e la applaudo per aver utilizzato la sua piattaforma per esprimere le sue convinzioni su una varietà di argomenti.”

Ha aggiunto: “Lo sport dovrebbe essere un grande unificatore, e in un evento dedicato a celebrare un gruppo eterogeneo di uomini e donne che hanno raggiunto grandi risultati, lei l’ha usata come un’opportunità per disinvitare coloro con cui non era d’accordo dal sostenerla. compagni atleti”.

Butker era presente all’evento, ma non è apparso davanti alle telecamere dopo che Williams lo ha attaccato. Era presente anche l’allenatore dei Chiefs Andy Reid che ha accettato il premio NFL Most Valuable Player per conto di Patrick Mahomes.

Questa frase su Butker è arrivata durante un segmento in cui le sorelle Williams e Brunson hanno tenuto un seminario satirico su come godersi gli sport femminili. Butker non era l’unico ad essere il bersaglio dello scherzo: lei era il trio Ha criticato sottilmente Pat McAfee di ESPN per aver definito Caitlin Clark una “donna bianca dell’Indiana”. E Williams Ha scherzato su come vincere un Grande Slam durante la gravidanza sia più impressionante Che se LeBron James vincesse il campionato NBA con suo figlio Bronny.

Ma la linea di Butker era la più diretta. È arrivato alla fine della clip quando Venus stava spiegando come tutti dovrebbero essere coinvolti negli sport femminili, e Serena ha risposto: “Tranne te, Harrison Butker. Non abbiamo bisogno di te”.

Bronson ha aggiunto: “Niente affatto, niente affatto”, tra le risate e gli applausi del pubblico.

“Quindi vai avanti e goditi gli sport femminili come faresti con qualsiasi altro sport, perché sono sport”. -Venere Williams “Tranne te, Harrison Butker. Non abbiamo bisogno di te.” -Serena Williams “Niente affatto. Come sempre.” – Quinta Bronson #ESPYS pic.twitter.com/RhvxfiHUWN — Annuncio terribile (@awfulannouncing) 12 luglio 2024

Butker è diventato una delle figure più controverse della NFL sin dal suo discorso di apertura al Benedictine College di Atchison, Kansas. Butker ha parlato di molti argomenti politici delicati, tra cui la sua opposizione all’aborto, la sua opposizione alla fecondazione in vitro, la sua opposizione al gay pride, una falsa affermazione sull’Anti-Semitism Awareness Act recentemente approvata dalla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, e la sua convinzione che alle donne sono state insegnate “bugie sataniche” su come andare avanti con la propria vita come professioniste invece di diventare casalinghe.

Quest’ultimo argomento ha attirato critiche e ridicoli da molti, incluso uno dei rivali della divisione dei Chiefs. La NFL ha subito preso le distanze da questa dichiarazione, mentre i più grandi nomi dei Chiefs hanno espresso il loro sostegno personale a Butker come persona e al suo diritto di dire ciò in cui crede, anche se non sono d’accordo con ciò che ha detto.

Probabilmente non sono state poche le atlete che hanno contestato i commenti di Butker agli ESPY Awards. Uno di loro quella notte era responsabile del microfono.