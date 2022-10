‘Black Adam’ vince il box office star

New York

Affari CNN

–



Chi ha detto che le star del cinema non sono più importanti a Hollywood?

I cinema e il botteghino hanno avuto una spinta tanto necessaria questo fine settimana grazie al film sui supereroi”Adamo nero“La commedia romantica”Biglietto per il paradisoDue film guidati da grandi star.

Iniziamo con il vincitore del weekend:Adamo nero. ”

Il film della Warner Bros. ha conquistato. , interpretato da Dwayne “The Rock” Johnson nei panni di un potente supereroe, si è classificato al primo posto al botteghino nazionale con una stima di $ 67 milioni. Questa è la più grande apertura domestica di sempre per Johnson in un ruolo di leadership.

È anche una vittoria tanto necessaria per i cinema, che ultimamente sono stati in una siccità a causa della mancanza di film di successo. Il debutto di Black Adam è la più grande apertura al botteghino da Thor: Love & Thunder di luglio. (La Warner Bros., come la CNN, è di proprietà della Warner Bros. Discovery.)

Il film, che ha un budget di 195 milioni di dollari, è stato guidato da Johnson, una delle star più riconoscibili di Hollywood in un momento in cui il contenuto e i personaggi sono più bancabili dei grandi nomi. Ha anche recitato in franchise redditizi come Fast & Furious e Jumanji.

Al secondo posto c’è Ticket to Heaven della Universal Pictures. Il film è stato realizzato per $ 60 milioni e stelle George Clooney E il Giulia Roberts Come emozione hanno partecipato al matrimonio tropicale della figlia, incassando circa 16,3 milioni di dollari al botteghino nazionale.

Ora $ 16,3 milioni potrebbero non sembrare il più grande incasso al mondo, ma è notevole perché le commedie romantiche sono per lo più diventate un genere morto al botteghino. In effetti, la Universal ha subito una battuta d’arresto solo poche settimane fa quando “Bros”. , che è un’altra commedia romantica, è al botteghino.

Billy Eichner, protagonista di “Bros”. Egli ha detto Dopo il deludente debutto del film che “gli etero, specialmente in alcune parti del paese, non sono apparsi in Bros.” , che è stata la prima commedia romantica gay ad essere prodotta e distribuita da uno studio importante con un’ampia distribuzione nelle sale.

Questo potrebbe essere un fattore, ma è probabile che abbia anche ferito il fatto che il film manchi di superstar, mentre “Ticket to Paradise” è stato guidato da due dei più grandi nomi di Hollywood negli ultimi 30 anni.

Il film ha incassato 96,6 milioni di dollari a livello globale finora, secondo la Universal.

Alla fine, potrebbe non significare star del cinema tanto quanto sono abituate a Hollywood, ma possono comunque aiutare a vendere i biglietti, secondo Paul Dergarabedian, analista dei media senior di Comscore.



(Livello).

“Il potere delle stelle è vivo e vegeto, con i due migliori film che beneficiano chiaramente del riconoscimento del marchio e dell’attrattiva del grande schermo di artisti del calibro di Johnson, Roberts e Clooney”, ha detto Dergarabedian alla CNN Business. “Sebbene molti abbiano sottovalutato l’importanza di avere grandi star come headliner di un film, questo fine settimana sta dimostrando che avere attori con credenziali da vera star del cinema può portare al successo al botteghino”.