Alberto, la prima tempesta nominata della stagione degli uragani, si indebolisce mentre si sposta verso l’interno del Messico.

AlbertoInnanzitutto Nominata una tempesta tropicale Il National Hurricane Center di Miami ha dato l’annuncio giovedì sera dopo essere stato declassato a depressione tropicale durante la stagione degli uragani atlantici, ma non prima che la tempesta scaricasse forti piogge e provocasse inondazioni diffuse in alcune parti del Messico e del Texas.

Almeno tre morti sono state attribuite alla tempesta che si è abbattuta sul Messico giovedì scorso. Sebbene la tempesta si fosse dissipata a partire dalle 17:00 di giovedì, Alberto ha continuato a portare forti piogge e inondazioni improvvise nel nord-est del Messico. Centro degli uragani riportato.

Parti del Messico nord-orientale potrebbero ricevere altri 5-10 pollici di pioggia, con un massimo di 20 pollici su gran parte degli stati messicani di Coahuila, Nuevo Leon e Tamaulipas.



Nel sud del Texas, la pioggia continuerà a diminuire giovedì notte, prevede il centro degli uragani, con un totale di un pollice o meno.. Tutti gli avvisi di tempesta tropicale associati ad Alberto sono stati interrotti.

Persone camminano attraverso le acque alluvionali a Surfside Beach, in Texas, dopo l’inondazione causata dalla tempesta tropicale Alberto che si è formata nel Golfo del Messico, il 20 giugno 2024. Brandon Bell/Getty Images



Alberto è stato centrato giovedì sera a circa 260 miglia a ovest di Tampico, in Messico, e 380 miglia a sud-ovest di Brownsville, in Texas. Ha avuto venti massimi sostenuti di 30 miglia all’ora, la raffica più alta sostenuta di 50 miglia all’ora da giovedì scorso. La tempesta si sta spostando verso ovest a 24 mph.

Dopo lo sbarco immediato a Tampico, inizialmente è stato deludente vedere poca pioggia. Al mattino presto pioveva sporadicamente e talvolta faceva capolino anche il sole.

“Speravamo che l’acqua arrivasse perché ne avevamo bisogno qui, ma per quanto ne so è andata da qualche altra parte”, ha detto Marta Alicia Hernandez, residente a Tampico.

Ma nell’entroterra dei vicini stati di Nuevo León e Veracruz, le forti piogge hanno causato danni.

Lì, gli agenti della protezione civile hanno denunciato tre decessi legati alle piogge di Alberto. Hanno detto che una persona è morta nel fiume La Silla nella capitale dello stato di Monterrey, e due bambini sono rimasti fulminati nel comune di Allende. I media locali hanno riferito che i ragazzi stavano andando in bicicletta sotto la pioggia.

L’acqua ha spazzato via anche parte di un’importante autostrada che collega Monterey e Saltillo.

Il governatore del Nuevo Leon Samuel García ha scritto sul suo account sulla sua piattaforma di social media X che i servizi della metropolitana e dei trasporti pubblici a Monterrey saranno sospesi da mercoledì sera a giovedì pomeriggio fino alla morte di Alberto.

Nel sud dello stato di Veracruz, 24 famiglie sono rimaste senza casa nella capitale dello stato di Xalapa dopo che giorni di forti piogge hanno causato il crollo del muro di contenimento su tre edifici.

All’alba i residenti hanno sentito un rumore assordante e la terra ha cominciato a muoversi.

“Ho pensato che fosse un terremoto”, ha detto Pedro Luna Sanchez, proprietario di un appartamento nello stesso edificio da 26 anni. “Ho guardato fuori dalla finestra e ho visto il mio vicino che chiedeva aiuto. Ho guardato ancora più da vicino e ho visto il muro in cima all’edificio.”

Tutti gli occupanti sono scappati sani e salvi.

Alberto ha lanciato avvisi di tempesta tropicale che coprono la maggior parte della costa occidentale del Golfo del Messico, dal Texas a Veracruz. La tempesta ha avuto venti massimi sostenuti di 45 mph.

Le scuole in tutto lo stato di Tamaulipas sono rimaste chiuse fino all’arrivo di Alberto venerdì. I rifugi in tutto lo stato erano pronti ad accogliere i residenti che cercavano di sfuggire all’acqua alta.

Il National Weather Service degli Stati Uniti ha affermato che il pericolo principale derivante dalle forti piogge sono le inondazioni improvvise per la costa meridionale del Texas. Mercoledì le aree lungo la costa del Texas hanno subito allagamenti stradali e pericolose correnti di strappo, e sono state osservate correnti verso il mare.

Il sindaco di Corpus Christi, in Texas, prevede di richiedere una dichiarazione di disastro dopo che 6 pollici di pioggia hanno bagnato parti della città mercoledì, ha detto un portavoce. Giovedì i residenti hanno segnalato danni causati dall’acqua e dal vento e canali danneggiati sul lato nord di Padre Island, ha detto Brianna Sandoval.

Due persone sono state soccorse da veicoli parcheggiati su strade allagate e un palo della luce abbattuto ha deviato il traffico autostradale per parte della mattinata. La città era costantemente in allerta per le inondazioni.

Bert Dagnon, che mercoledì ha chiuso il suo negozio di articoli da regalo di acqua salata a Galveston per estrema cautela, ha detto che la pioggia non è caduta quanto previsto e ha avuto un impatto minimo sull’area oltre alle inondazioni nelle zone basse.

“Ho il sospetto che tutti raccoglieranno, asciugheranno e andranno avanti”, ha detto giovedì, aggiungendo che aveva già dei clienti in spiaggia mentre il cielo era diventato un po’ soleggiato.

A Surfside Beach, una città del Texas su un’isola barriera, la tempesta di giovedì ha lasciato alcune strade danneggiate e molti detriti, ma per lo più “pochissimi danni” alle strutture alte, ha detto il sindaco Greg Pizzo.

Una persona osserva da un balcone l’inondazione della tempesta tropicale Alberto a Surfside Beach, in Texas, il 19 giugno 2024. Belle foto



Quando l’ondata si attenua nella tarda mattinata, “ora puoi quasi andare in giro”, ha detto. L’Isola di Pizzo conta circa 800 residenti fissi, con 10.000 vacanzieri estivi.

Octavio González, residente a Tampico, è rimasto deluso dalla poca pioggia di Alberto.

Cadde pochissima acqua. “Siamo molto asciutti nella parte meridionale di Tamaulipas. La verità è che abbiamo molta speranza nella pioggia.”