Il servizio è stato ripristinato su Amtrak, NJ Transit dopo essere stato precedentemente sospeso

Il servizio Amtrak tra Filadelfia e New Haven, nel Connecticut, è ripreso giovedì sera dopo che il servizio ferroviario è stato sospeso per più di due ore mentre gli equipaggi lavoravano per ripristinare l’energia elettrica nell’area di New York, ha affermato Amtrak.

“Sono previsti ritardi sostanziali a causa della congestione ferroviaria e dei binari singoli”, ha dichiarato Amtrak in una nota ai passeggeri dopo il ripristino del servizio.

Amtrak ha affermato che l’interruzione includeva i treni da e per la Penn Station di New York.

AGGIORNAMENTO SERVIZIO: alle 17:30 ET, l'elettricità è stata ripristinata e tutto il servizio ferroviario è ripreso tra New Haven (NHV) e Filadelfia (PHL). Sono previsti ritardi significativi a causa della congestione ferroviaria e del binario unico.

Un incendio non correlato ha interessato le riparazioni del cablaggio, secondo Amtrak e NJ Transit.

L’interruzione è stata segnalata poco dopo che Amtrak aveva avvertito che il caldo estremo nel nord-est avrebbe potuto costringere i treni a rallentare, causando ritardi fino a un’ora. Non è stato subito chiaro se il servizio fosse stato sospeso a causa del caldo.

Questa è una storia in via di sviluppo. . Si prega di controllare nuovamente per gli aggiornamenti

New Jersey Transit ha ripreso il servizio ferroviario per Penn Station dopo aver dovuto sospendere anche il servizio per il pomeriggio a causa di un problema con Amtrak.

1 di 2: Il servizio ferroviario da e per la Penn Station di New York è ripreso ed è soggetto a ritardi fino a 1 ora e 30 minuti a causa di problemi con i cavi aerei AMTRAK alla Penn Station di New York. I treni diretti per Midtown verranno dirottati su Hoboken.

