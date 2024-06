Donald Sutherland, l’attore che ha recitato in M*A*S*H, Hunger Games e altri film, è morto all’età di 88 anni.

Donald Sutherland, l’attore multigenerazionale che ha recitato in M*A*S*H, Klute, Animal House, Hunger Games e altri, è morto. Aveva 88 anni.

La sua morte è stata confermata sui social dal figlio Kiefer Sutherland, il noto attore protagonista del film “24”. E “Sopravvissuto Designato”, Giovedì. Anche l’agenzia di talenti che rappresenta Sutherland ha confermato la sua morte a CBS News.

“È con il cuore pesante che vi dico che mio padre, Donald Sutherland, è morto”, ha detto Kiefer Sutherland Ha detto su X. “Personalmente ritengo che sia uno degli attori più importanti della storia del cinema. Nessun ruolo, buono, cattivo o brutto che fosse, lo ha mai intimidito. Amava ciò che faceva e faceva ciò che amava, e nessuno poteva chiederglielo. più di quello.” Vita ben vissuta.”

Donald Sutherland partecipa ai Governors Awards 2017 l’11 novembre 2017 a Hollywood, California. Immagini Getty



Donald Sutherland Testato per il suo primo ruolo oltre 50 anni fa, Raccontare Anderson Cooper durante un’intervista del 2017 su “60 Minutes”.

è andato a Appare in più di 150 film e programmi televisivi, ed è stato descritto come uno dei più grandi attori a non essere mai stato nominato per un Academy Award, nonostante le sue acclamate interpretazioni in film come “Ordinary People”, che ha vinto il premio come miglior film.

Fare clic qui per visualizzare i media correlati. Fare clic per espandere



Nel 2017, l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha conferito a Sutherland un Honorary Academy Award ai suoi Governors Awards.

Sutherland, uno degli attori canadesi più famosi bambino nel New Brunswick nel 1935. Dopo essersi laureato in ingegneria e recitazione presso l’Università di Toronto, si trasferì a Londra per iniziare la sua carriera di attore.

Ha avuto piccoli ruoli in film italiani e britannici, Lo diceva la sua biografia ufficiale sull’OscarPrima di fare il suo debutto cinematografico nel 1964 in Il castello dei morti viventi. Il suo ruolo da protagonista nel ruolo di Vernon Binkley nel film del 1967 “Una sporca dozzina” ha catapultato Sutherland al suo primo ruolo da protagonista nel film di successo “M*A*S*H”.



Donald Sutherland | Archivio di 60 minuti

Ha recitato in molte altre interpretazioni degne di nota nel corso degli anni, sia in ruoli drammatici come la sua memorabile interpretazione in “JFK” di Oliver Stone, sia in commedie come “The Con Artist”.

Ha vinto un Emmy Award come miglior attore non protagonista per il suo ruolo in “Citizen X” della HBO nel 1995, ed è stato nominato per nove Golden Globe durante la sua lunga carriera, vincendone due.

“C’è più sfida nei ruoli dei personaggi”, ha detto Sutherland in un’intervista del 1970 al Washington Post. “C’è longevità. Un buon caratterista può mostrare un volto diverso in ogni film e non annoiare il pubblico.”



Donald Sutherland 1935-2024 49 foto

L’Associated Press ha contribuito alla notizia.

Di più