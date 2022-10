Android 12L per Surface Duo è ora disponibile con una nuova interfaccia utente e altro ancora

Cosa hai bisogno di sapere

La grande versione di Android 12L è ora disponibile da Microsoft per Surface Duo e Surface Duo 2.

È dotato di una nuova interfaccia utente basata sul linguaggio di progettazione Fluent di Microsoft.

Ci sono anche nuove animazioni e funzionalità dello stilo da 3,2 GB.

Finalmente è arrivato! Dopo mesi di attesa, Microsoft ha rilasciato il grande aggiornamento Android 12L per Surface Duo e Surface Duo 2, che presenta un’interfaccia utente aggiornata che include il linguaggio di progettazione Fluent di Microsoft in molte aree del sistema, come l’area notifiche, l’app Impostazioni, e il feed delle attività di Microsoft Launcher.

Android 12L per Surface Duo Introduce anche una nuova funzionalità del menu Penna, che funziona in modo simile al menu Penna in Windows 11 facendo clic sul pulsante in alto su Surface Slim Pen 2 per rivelare un pannello di avvio rapido per quattro app a tua scelta. Il nuovo menu dello stilo in Android 12L mostra anche la percentuale della batteria dello stilo.

Una grande caratteristica di questa versione è il perfezionamento dell’interfaccia utente e la coerenza con l’attuale linguaggio di progettazione di Windows 11. Diverse aree del sistema operativo, come il riquadro delle notifiche e l’interruttore multitasking, ora includono effetti di sfocatura e molti gesti gestuali sono stati aggiornati per sembrare più fluidi e integrati con Microsoft Launcher.

Naturalmente, ci sono anche tutti i miglioramenti di Android 12L, inclusa l’evidenziazione del colore dello sfondo, più controlli sulla privacy, indicatori di utilizzo del microfono e della fotocamera e altro ancora. È interessante notare che Microsoft non sta aggiungendo l’esperienza della barra delle applicazioni Android 12L a Surface Duo.

l’aggiornamento è 3,2 GB per Surface Duo 2 E il 2,6 GB per Surface Duo 1.

(NB: Se hai un AT&T con marchio Surface Duo 1, potresti dover attendere alcuni giorni prima che questo aggiornamento riceva il via libera dal tuo operatore.)

Puoi leggere di più sull’aggiornamento Sul blog ufficiale di Microsoft.

Ecco la modifica ufficiale:

Aggiorna il sistema operativo Android ad Android 12L per dispositivi pieghevoli. Per informazioni generali su Android 12, vedere Android 12 (Si apre in una nuova scheda) .

. Titoli degli scenari descritti nell’Android Security Bulletin – ottobre 2022.

Nuova interfaccia utente fluida – ridisegnata Impostazioni rapide E il Impostazioni -Design del feed aggiornato di Microsoft, nuovi effetti del sistema acrilico.

E il -Design del feed aggiornato di Microsoft, nuovi effetti del sistema acrilico. Modelli di colore accentati di Windows e temi dinamici basati sullo sfondo scelto.

Nuovo sfondo ispirato a Windows.

Elenco delle penne per Surface Slim Pen 2.

Sposta una riunione di Microsoft Teams tramite lo strumento Ora.

Migliora l’utilizzo della batteria e le prestazioni per Microsoft Teams svuotando i dispositivi.